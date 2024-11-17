كرة يد - القمة بيضاء.. الزمالك يهزم الأهلي في المرحلة الأولى لدوري المحترفين

تغلب الزمالك على الأهلي بنتيجة 32-30 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المرحلة الأولى لدوري المحترفين لكرة اليد.

وانتهى الشوط الأول من القمة بتقدم الزمالك 20-15.

وواصل الفارق التقلص في النصف الثاني من الشوط الثاني، حتى وصل إلى هدفين فقط.

ويحتل سبورتنج صدارة الترتيب مؤقتا برصيد 28 نقطة من 12 مباراة، يليه البنك الأهلي بـ 27 نقطة.

الأهلي والزمالك لم يلعبا سوى 5 مباريات وكانت هذه السادسة، وحققا الفوز فيهما جميعا ليصبح رصيدهما 15 نقطة قبل هذه المباراة.

ويأتي ذلك بسبب خوض منافستي كأس العالم للأندية ودوري أبطال إفريقيا.

الآن رفع الزمالك رصيده إلى 18 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 15 نقطة.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت في المغرب، بينما حصد برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز على برشلونة.