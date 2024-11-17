دوري الأمم الأوروبية - بشرى لعشاق الفانتازي.. "هاتريك" هالاند يقود النرويج للمستوى الأول

قاد إيرلينج هالاند منتخب بلاده النرويج للفوز على كازاخستان بخماسية دون رد في الجولة الخامسة من مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي النرويج

وسجل نجم مانشستر سيتي 3 أهداف "هاتريك" من خماسية النرويج في كازاخستان.

ورفع النرويج رصيده إلى النقطة 13 في صدارة المجموعة الثالثة من المستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية.

ليتأهل العام المقبل للمشاركة مع منتخبات المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية.

ثلاثية هالاند جاءت في الدقائق 23 و37 و71.

بينما سجل ألكساندر سورلوث مهاجم أتليتكو مدريد الإسباني وأنطونيو نوسا مهاجم لايبزج الألماني الهدفين الآخرين في المباراة.

ويعد "الهاتريك" هو الخامس لـ هالاند مع منتخب النرويج، ورقم 25 بشكل عام له.

يأتي ذلك قبل عودة الدوري الإنجليزي ومباراة مانشستر سيتي المقبلة ضد توتنام يوم السبت القادم.

وسجل هالاند 12 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم يتصدر بهم ترتيب الهدافين ويليه كل من محمد صلاح نجم ليفربول، وبريان مبيومو مهاجم برينتفورد وكريستان وود مهاجم نوتينجهام فورست.

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