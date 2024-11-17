دوري الأمم الأوروبية - إنجلترا تحسم عودتها إلى الكبار بسحق أيرلندا.. واليونان إلى الملحق

سحق منتخب إنجلترا ضيفه أيرلندا بخمسة أهداف دون رد في الجولة السادسة لمجموعات المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.

وبدأ منتخب إنجلترا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: تينو ليفرامنتو - كايل ووكر - مارك جيهي - لويس هال

خط الوسط: كونور جالاجر - كرتيس جونز

أمامهما: نوني مادويكي - جود بيلينجهام - أنتوني جوردون

خط الهجوم: هاري كين

وتعرض ليام سكيلز لاعب منتخب أيرلندا للطرد بالإنذار الثاني في الدقيقة 51.

بعد النقص العددي أمطرت الأهداف الإنجليزية شباك أيرلندا، حيث سجل الإنجليز 3 أهداف في 5 دقائق.

البداية أتت بركلة جزاء سجلها هاري كين نجم بايرن ميونيخ في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 56 سجل أنتوني جوردون جناح نيوكاس الهدف الثاني، بصناعة زميله في نفس الفريق تينو ليفرامينتو.

وفي الدقيقة 58 أضاف كونور جالاجر لاعب وسط أتلتيكو مدريد الهدف الثالث، بصناعة مارك جيهي مدافع كريستال بالاس.

وأجرى توماس توخيل مدرب إنجلترا تبديله الأول بنزول تايلور هاروود بيليس بدلا من كايل ووكر في الدقيقة 62.

على الجانب الآخر حل رايان مانينج وتروي باروت وفين أزاز بدلا من فيستي إيبوسيلي وإيفان فيرجسون وكالوم أودودا في الدقيقة 66.

استمرت تبديلات إنجلترا بنزول مورجان روجرز ودومينيك سولانكي وجارود بوين، بدلا من جوردون وجالاجر ونوني مادويكي.

وفي الدقيقة 76 سجل جارود بوين نجم وست هام يونايتد الهدف الرابع بصناعة نجم ريال مدريد جود بيلينجهام.

وبعد الهدف أجرى منتخب أيرلندا تبديله الرابع بنزول أندرو موران بدلا من كولن جوش.

وحل أنجيل جوميز في الدقيقة 79 بدلا من كرتيس جونز في صفوف إنجلترا.

وصنع بيلينجهام مجددا بعد التبديل مباشرة، ليسجل تايلور هاروود بيليس هذه المرة خامس الأهداف.

وأخيرا أتى كاسي ماكاتير بدلا من سامي سموديكس في الدقيقة 86.

على الجانب الآخر تغلبت اليونان على فنلندا في المجموعة ذاتها بهدفين دون رد.

سجل أناستازيوس باكاسيتاس هدف اليونان الأول في الدقيقة 52، وأضاف كريستوس تزوليس الهدف الثاني.

النتيجة النهائية أيدت صدارة إنجلترا للمجموعة الثانية في دوري الأمم الأوروبية، وتأهلها المباشر إلى المستوى الأول في النسخة المقبلة، بعد هبوطها المخيب في النسخة الماضية.

وتتصدر إنجلترا المجموعة بـ 15 نقطة بعد 5 انتصارات وخسارة وحيدة، بفارق المواجهات المباشرة عن اليونان صاحبة المركز الثاني.

وخسرت إنجلترا مواجهة الجولة الثالثة أمام اليونان 2-1، ثم فاز عليها في الجولة الخامسة 3-0.

اليونان تأهلت إلى ملحق الصعود والهبوط بين المستوى الأول والثاني، حيث ستلاقي أحد الفرق أصحاب المركز الثالث في مجموعات المستوى الأول.

أما أيرلندا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، فستخوض ملحقا مشابها مع أحد أصحاب المركز الثاني في مجموعات المستوى الثالث.

وأخيرا هبطت فنلندا إلى المستوى الثالث بالمركز الأخير بلا نقاط بعد 6 هزائم، حيث سجلت هدفين وتلقت 13 هدفا.

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