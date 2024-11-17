بعد الكسر في مباراة ودية.. جراحة لعلاج أنف أحمد سامي وإجراءات عودته

خضع أحمد سامي مدافع بيراميدز لعملية جراحية لعلاج كسر في الأنف.

وتعرض سامي للإصابة خلال مباراة الفريق الودية والتي جرت أمام نادي الجونة استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

وكشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي أن سامي خضع لعملية لعلاج الكسر بعد تعرضه لاصطدام قوي بالوجه خلال اللقاء الودي.

وأوضح المنيري أن سامي سيبدأ خلال أيام تدريبات خاصة للحفاظ على لياقته البدنية.

وسيرتدي اللاعب قناعا واقيا للوجه والأنف خلال الفترة المقبلة، مع عدم الدخول في التحامات لمدة ٣ أسابيع قبل العودة والمشاركة بصورة طبيعية بعدها.

ويستعد بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي يوم ٢٢ نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة من بطولة الدوري قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي يوم ٢٦ من نفس الشهر في بداية مشوار دور المجموعات من دوري الأبطال.

موعد وحكام مباراة ساجرادا

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بيراميدز بموعد وحكام المباراة ضد ساجرادا الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف بيراميدز نظيره الأنجولي في الساعة السادسة مساءً ليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر في استاد الدفاع الجوي لحساب الجولة الأولى من دوري المجموعات.

ويقود المباراة طاقم حكام من بنين بقيادة الحكم لويس هوجاندان ويعاونه مواطنه إيريك إيمافو المساعد الأول، ونارسي كوتون المساعد الثاني، وتسانسيتا أهمولانتو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة أمير عبدي حسن من الصومال، ومراقب الحكام جلاديس لينجوي من زامبيا، والمنسق العام فريدريك أتشيمبونج من غانا.

وسبق أن أدار الحكم البنيني مباراتين للأهلي الأولى في الدوري الإفريقي ضد صنداونز في دوري أبطال إفريقيا 2024 وانتهت بفوز الفريق الجنوب إفريقي 1-0.

وأدار مباراة أخرى للأهلي الموسم الماضي في دوري الأبطال انتهت بالفوز على يانج أفريكانز التنزاني 1-0.

موعد وحكام مواجهة الترجي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين طاقم تحكيم بوروندي لمواجهة الترجي ضد بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الترجي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقام اللقاء يوم 14 من شهر ديسمبر المقبل في تمام الثامنة مساء.

ويدير اللقاء تحكيميا البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا.

وجاء طاقم التحكيم كالآتي:

حكم ساحة: باسيفيك ندابيهاوينيمانا

حكم مساعد: إميري نيونجابو

حكم مساعد: أوليفير نيبوجورا

حكم رابع: رودريجي بيجريمانا

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ويستعرض لكم FilGoal.com مواعيد وترتيب مباريات بيراميدز في دور المجموعات:

الجولة الأولى (26 نوفمبر)

بيراميدز × ساجرادا (6 مساء)

الجولة الثانية (8 ديسمبر)

دجوليبا × بيراميدز (6 مساء)

الجولة الثالثة (14 ديسمبر)

الترجي × بيراميدز (8 مساء)

الجولة الرابعة (3-4 يناير)

بيراميدز × الترجي

الجولة الخامسة (10-11 يناير)

ساجرادا × بيراميدز

الجولة السادسة (17-18 يناير)

بيراميدز × دجوليبا

وجاءت القرعة بالكامل كالآتي:

المجموعة الأولى: مازيمبي الكونغولي - يانج أفريكانز التنزاني - الهلال السوداني - مولودية الجزائر.

المجموعة الثانية: صنداونز الجنوب إفريقي - الرجاء المغربي - الجيش الملكي المغربي - مانياما الكونغولي.

المجموعة الثالثة: الأهلي - شباب بلوزداد الجزائري - أورلاندو الجنوب إفريقي - استاد أبيدجان الإيفواري.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي - بيراميدز - ساجرادا الأنجولي - دجوليبا المالي.

وكان الأهلي قد تأهل لمرحلة المجموعات بعد تخطي جور ماهيا الكيني في دور الـ 32.

بينما بيراميدز أقصى جي كيه يو بطل زينزبار من نفس الدور.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الترجي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة.

ووصل الأهلي إلى نهائي البطولة في آخر خمس نسخ وحصد اللقب أربع مرات منهم.