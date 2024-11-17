التشكيل - باريلا مهاجم وهمي مع إيطاليا.. ودين ظهير أيسر رفقة فرنسا

يبدأ جويليميلو فيكاريو في حراسة مرمى إيطاليا بدلا من جانلويجي دوناروما في مواجهة فرنسا في قمة مواجهات التصنيف الأول بدوري الأمم الأوروبية.

ويلتقي الفريقان في الجولة الأخيرة على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو بلقاء يبدأ في العاشرة إلا الربع.

ويعتمد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لإيطاليا على نيكولو باريلا كمهاجم ثان خلف ماتيو ريتيجي، ويواصل اللعب بثلاثي دفاعي.

في المقابل يبدأ لوكاس دين كظهير أيسر لتعويض غياب ثيو هيرنانديز، ويقود ماركوس تورام مهاجم إنتر الإيطالي هجوم الديوك الفرنسية

وجاء تشكيل إيطاليا

حراسة المرمى: جويليميلو فيكاريو

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – أليساندرو بونجورنو – أليساندرو باستوني

الوسط: أندريا كامبياسو – دافيدي فراتيسي – مانويل لوكاتيلي – ساندرو تونالي – فيدريكو ديماركو

الهجوم: نيكولو باريلا – ماتيو ريتيجي

فيما جاء تشكيل فرنسا

حراسة المرمى: مايك ماينيان

الدفاع: جول كوندي – إبراهيما كوناتي – ويليام ساليبا – لوكاس دين

الوسط: مانو كوني – أدريان رابيو – ماتيو جيندوزي

الهجوم: راندال كولو مواني – ماركوس تورام – كريستوفر نكونكو

ويتصدر الأتزوري الترتيب برصيد 13 نقطة من 5 مباريات بفارق 3 نقاط عن فرنسا، وكلاهما حجز بطاقة العبور لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.