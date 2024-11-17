وزير الرياضة يبحث سبل الخطط التسويقية والاستثمارية لهيئة استاد القاهرة الدولي

اجتمع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس هيئة استاد القاهرة الدولي بأعضاء الهيئة أشرف العربي وأسامة صالح، ووليد عبد الوهاب المدير التنفيذي.

وتناول الاجتماع مناقشة إعداد خطة إستراتيجية متكاملة للهيئة، وما تتضمنه من خطط تسويقية واستثمارية تضمن الاستدامة والكفاءة المالية للهيئة، بما يضمن تطوير دورها في خدمة الرياضة المصرية وتعزيز مواردها.

كما تطرقت المناقشات إلي آليات تحسين الخدمات المقدمة داخل الاستاد، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتوظيف أحدث التقنيات في إدارة المنشآت الرياضية تضمن تحويل الاستاد إلى مركز رياضي متكامل يُسهم في رفع مستوى الرياضة ويحقق عوائد اقتصادية مستدامة.

وأكد الوزير أهمية وضع رؤية مستقبلية واضحة لتطوير هيئة استاد القاهرة الدولي باعتبارها واحدة من أبرز المنشآت الرياضية في مصر والمنطقة.

كما شدد على ضرورة تعزيز الكفاءة التشغيلية والإدارية للهيئة من خلال الخطة التسويقية والاستثمار والشراكات والاستدامة المالية.

وأشار صبحي إلي أن هيئة ستاد القاهرة الدولي تشهد خطة تطوير في ضوء اقتصادي واستثماري وخدمي وفق توجيهات القيادة.

زراعة البذور الشتوية

وكانت الهيئة العامة لاستاد القاهرة قد أعلنت موعد زراعة البذور الشتوية والفترة الزمنية التي تستغرقها الزراعة.

ويبدأ استاد القاهرة زراعة البذور الشتوية لأرض الملعب عقب مباراة فريقي الأهلي والعين الإماراتي.

وأقيمت مباراة الأهلي والعين يوم 29 أكتوبر الماضي، ضمن منافسات كأس إنتركونتينينتال بديل كأس العالم للأندية.

وكشفت الهيئة العامة لاستاد القاهرة عن زراعة البذور لاشتوية لأرض الملعب لمدة ثلاثة أسابيع.

وانطلقت مسابقة الدوري المصري يوم الأربعاء 30 أكتوبر الجاري.

وبالتالي لم يستضِف استاد القاهرة أي مباريات من أول جولتين لمسابقة الدوري بسبب زراعة البذور الشتوية.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت جدول الدور الأول بالكامل من مسابقة الدوري.

ويبدأ استاد القاهرة استضافة مباريات مسابقة الدوري بداية من 22 نوفمبر بمواجهة الأهلي ضد الاتحاد السكندري.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري على استاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا كليوباترا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا كليوباترا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

نظام الدوري

يقام الدوري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الاولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتوج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقين فقط دوري الدرجة الثانية.