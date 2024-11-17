عودة ربيعة لتدريبات الأهلي

عاد رامي ربيعة مدافع الأهلي لتدريبات فريقه الجماعية من جديد بعد تعافيه من الإصابة.

رامي ربيعة النادي : الأهلي الأهلي

واستكمل الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل في الدوري المصري.

وشارك ربيعة في تدريبات الأهلي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة زد في الدوري وأبعدته عن الانضمام لمنتخب مصر.

وبذلك يكون الأهلي استعاد ثالث لاعب مصاب بعد عودة ياسر إبراهيم وأكرم توفيق للتدريبات الجماعية.

وأدى اللاعبين فقرات متنوعة خلال المران وفقًا للبرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.

وبدأ المران بجزء بدني، قبل تقسيم اللاعبين إلى مجموعات خلال تدريبات الكرة لتطبيق الجوانب الخططية.

وواصل مارسيل كولر المدير الفني، جلساته التحضيرية للمرحلة المقبلة مع معاونيه على هامش المران.

وكان الأهلي فاز في أول جولتين من الدوري على كل من سيراميكا كليوباترا وزد.