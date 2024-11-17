نقل محمد طارق عضو مجلس الزمالك للمستشفى

رئيس أحد: ميشالاك أجبر كولر على التبديل.. وأسطورة الزمالك زيزو احتاج 6 مباريات ليسجل

والده: إصابة أشرف داري ليست مزمنة.. وهو سعيد في مصر بنسبة 1000%

محامي كهربا يرد على المندوه: هذا ما سنفعله مع الزمالك.. وموقف صلح الشحات والشيبي