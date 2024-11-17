نقل محمد طارق عضو مجلس الزمالك للمستشفى
الأحد، 17 نوفمبر 2024 - 20:42
كتب : FilGoal
نُقل محمد طارق عضو مجلس إدارة الزمالك للمستشفى.
وجاء ذلك بعد إصابته نتيجة نشوب حريق داخل منزله.
ووفقا للتقارير تسبب "ماس كهربائي" في اندلاع حريق في منزل عضو مجلس إدارة الأبيض.
محمد طارق البالغ 37 عاما أصبح عضوا لمجلس إدارة الزمالك في مجلس حسين لبيب الحالي.
وسبق أن لعب لفريق ناشئي الزمالك من قبل.
ويتمنى FilGoal.com الشفاء العاجل والسلامة لـ محمد طارق.
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