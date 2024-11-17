نقل محمد طارق عضو مجلس الزمالك للمستشفى

الأحد، 17 نوفمبر 2024 - 20:42

كتب : FilGoal

محمد طارق - عضو مجلس إدارة الزمالك

نُقل محمد طارق عضو مجلس إدارة الزمالك للمستشفى.

وجاء ذلك بعد إصابته نتيجة نشوب حريق داخل منزله.

ووفقا للتقارير تسبب "ماس كهربائي" في اندلاع حريق في منزل عضو مجلس إدارة الأبيض.

أخبار متعلقة:
بمشاركة كاملة لـ قندوسي.. الجزائر تهزم ليبيريا بخماسية صلاح: أعيش الحياة بطريقتي وليس كما يريد الناس محمد صلاح: توقفوا عن مقارنة مرموش بي فهذا لن يفيده الفوز الثاني تواليا.. الإسماعيلي ينتصر على زد وديا بثنائية

محمد طارق البالغ 37 عاما أصبح عضوا لمجلس إدارة الزمالك في مجلس حسين لبيب الحالي.

وسبق أن لعب لفريق ناشئي الزمالك من قبل.

ويتمنى FilGoal.com الشفاء العاجل والسلامة لـ محمد طارق.

محمد طارق الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
عروض خارجية؟ وكيل سعد سمير يكشف سبب تواجده في ليبيا خلال مباراة الزمالك والنصر رئيس أحد: ميشالاك أجبر كولر على التبديل.. وأسطورة الزمالك زيزو احتاج 6 مباريات ليسجل أحمد عوض: أكاديمية لـ الأهلي قريبا في الكاميرون.. وأبو ريدة تواصل معي لانتخابات اتحاد الكرة والده: إصابة أشرف داري ليست مزمنة.. وهو سعيد في مصر بنسبة 1000% محامي كهربا يرد على المندوه: هذا ما سنفعله مع الزمالك.. وموقف صلح الشحات والشيبي المندوه: هذا سبب المحضر ضد كهربا.. وردنا على مسألة "التقسيط" حروق بالوجه والكفين.. أمين صندوق الزمالك يكشف مستجدات حالة محمد طارق بعد الكسر في مباراة ودية.. جراحة لعلاج أنف أحمد سامي وإجراءات عودته
أخر الأخبار
رئيس النصر الليبي يكشف: نخطط للتعاقد مع لاعب من الزمالك في يناير.. وهذا مركزه 2 ساعة | الوطن العربي
سلة - مصيلحي: رانا مرشح للعودة.. وتحدثت مع الخطيب ولبيب بشأن التخوف من انتمائي 2 ساعة | كرة سلة
خالد حسين يكشف حقيقة تدخله لإشراك شيكابالا أساسيا في مباراة اعتزاله 2 ساعة | الكرة المصرية
والد عمر خضر يكشف حالة إصابته والضغط الذي تسبب برحيله عن الزمالك 2 ساعة | المحترفون
كباكا رجل مباراة مصر للشباب: كنا نتمنى الفوز على الجزائر ولكن 2 ساعة | الكرة المصرية
مدرب الجزائر للشباب: المباراة كانت متكافئة.. ومصر فاجأتنا بهدف لم نتوقعه 3 ساعة | منتخب مصر
ميكالي: لا أفهم ما يفعله التحكيم.. وكنا نستحق أفضل من التعادل مع الجزائر 3 ساعة | الكرة المصرية
عروض خارجية؟ وكيل سعد سمير يكشف سبب تواجده في ليبيا خلال مباراة الزمالك والنصر 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 2 محامي إمام عاشور لـ في الجول: سنطعن ضد حكم حبسه بالمعارضة وسيتم إيقاف التنفيذ 3 منتخب مصر للناشئين يفتتح بطولة شمال إفريقيا بخسارة كبيرة من المغرب 4 ذا تايمز: صلاح متمسك بالحصول على نفس راتبه في ليفربول