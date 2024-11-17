بمشاركة كاملة لـ قندوسي.. الجزائر تهزم ليبيريا بخماسية

فاز منتخب الجزائر على ضيفه ليبيريا بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة لتصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

أحمد قندوسي النادي : سيراميكا كليوباترا الجزائر

وانتصر منتخب الجزائر في ختام التصفيات على ليبيريا، في المباراة التي أقيمت بملعب حسين آيت أحمد والذي يسع لـ50 ألف من الجمهور.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا والمعار له من الأهلي مع منتخب الجزائر.

ولعب قندوسي المباراة بالكامل ولم يغادر أرض الملعب.

خماسية الجزائر سجلها كل من عيسى ماندي ورياض محرز وبغددا بونجاح وأمين جويري ومحمد أمين عمورة.

وأنهى منتخب الجزائر المجموعة الخامسة في المركز الأولى برصيد 16 نقطة، وتجمد رصيد ليبيريا عند النقطة 4 في المركز الرابع ولم يتأهل إلى أمم إفريقيا.

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