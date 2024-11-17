انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك

الأحد، 17 نوفمبر 2024 - 20:03

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة يد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي أمام الزمالك في دوري كرة اليد.

ويحتل سبورتنج صدارة الترتيب مؤقتا برصيد 28 نقطة من 12 مباراة، يليه البنك الأهلي بـ 27 نقطة.

الأهلي والزمالك لم يلعبا سوى 5 مباريات، وحققا الفوز فيهما جميعا ليصبح رصيدهما 15 نقطة قبل هذه المباراة.

ويأتي ذلك بسبب خوض منافستي كأس العالم للأندية ودوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت في المغرب، بينما حصد برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز على برشلونة.

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نهاية المباراة: الأهلي 30-32 الزمالك

31-30

31-29 للزمالك

29-26

29-24

25-20

24-20

24-19

24-18

21-15 للزمالك

نهاية الشوط الأول: الأهلي 15-20 الزمالك

16-12

15-11 للأبيض

12-7 للزمالك

9-6 للأبيض

4-2 للزمالك

2-1

2-0 للزمالك

بداية المباراة

الأهلي الزمالك كرة يد
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