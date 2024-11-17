انتهت شمال إفريقيا - شباب مصر (1)-(1) الجزائر.. تقاسم النقاط

الأحد، 17 نوفمبر 2024 - 19:54

كتب : FilGoal

روجيرو ميكالي - منتخب مصر للشباب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر تحت 20 عاما ضد الجزائر في الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا 2025.

ويقام اللقاء في الثامنة مساءً على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

وخسر منتخب مصر من المغرب بنتيجة 2-1، فيما لم يخض منتخب الجزائر مباراة في الجولة الأولى.

وانتصر منتخب المغرب في افتتاح الجولة الثانية على تونس بنتيجة 2-1 بعدما قلب تأخره بهدف مبكر في الدقيقة الأولى لفوز بنتيجة 2-1.

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انتهت

ق 85: أحمد كوحيلي يسجل التعادل من ركلة جزاء للجزائر

ق 84: ركلة جزاء لمنتخب الجزائر

ق 71: القائم يمنع الهدف الأول للجزائر بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

ق 57: جوووووول زعلوك يسجل الأول لمنتخب مصر بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 19: تسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء لمحمد السيد تمر بجوار القائم الأيسر

ق 9: القائم يمنع الأول للجزائر من هز شباك منتخب مصر بتسديدة أرضية قوية ارتدت من القائم الأيسر لعبد المنعم تامر.

بداية اللقاء

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