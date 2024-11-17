تشكيل شباب مصر - لبيب يعوض سليم في الدفاع أمام الجزائر في بطولة شمال إفريقيا

أعلن روجيرو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب تشكيل فريقه لمواجهة الجزائر في الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما.

ويقام اللقاء في الثامنة مساءً على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

ويبدأ محمود لبيب في الدفاع لتعويض غياب سليم طلب الذي خرج مصابا في اللقاء الأول ضد المغرب

وجاء تشكيل المغرب

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر

الدفاع: معتز محمد – عبد الله بوستنجي – محمود لبيب

الوسط: أحمد خالد "كباكا" - محمد السيد – محمد سمير – مروان محمود

الهجوم: عمرو خالد بيبو – عمر خضر – محمد زعلوك

وخسر منتخب مصر من المغرب بنتيجة 2-1، فيما لم يخض منتخب الجزائر مباراة في الجولة الأولى.

وانتصر منتخب المغرب في افتتاح الجولة الثانية على تونس بنتيجة 2-1 بعدما قلب تأخره بهدف مبكر في الدقيقة الأولى لفوز بنتيجة 2-1.