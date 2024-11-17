محمد صلاح: توقفوا عن مقارنة مرموش بي فهذا لن يفيده

طالب محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، الجماهير بعدم مقارنة عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني والفراعنة.

وقال صلاح خلال استضافته في معرض الشارقة للكتاب: "مرموش واحد من لاعبين مصريين وعرب قابلوا ظروفا صعبة في أوروبا حتى يصل للمستوى الذي وصل له الآن".

وأضاف "هو لاعب إمكانياته جيدة جدا ولاعب مهم لفريقه ويقدم معه مستوى مميز وأيضا مهم لمنتخب مصر".

وأكمل "توقفوا عن مقارنة عمر مرموش بي، يجب أن نُبعد عنه المقارنات حتى تكون حياته أسهل".

واوصل "كثرة القول إن مرموش هو صلاح الجديد وسوف يحقق ما حققته وأكثر لا يساعده ويضعه دائما تحت ضغط لأنكم تقارنوه بلاعب نجح بشكل كبير في السنوات الماضية وهو لا يزال في بداية مسيرته الكروية".

وأتم تصريحاته "ابعدوا المقارنات عن مرموش لأنها لن تفيده تماما ودعوه يستمتع بتجربته الخاصة ويسعد بها لأنها مختلفة تماما عني، بدل مقارنته طوال الوقت بي لأن هذا لن يساعده".