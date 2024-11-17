جوميز: لا أمتلك أي حسابات بمواقع التواصل

نفى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك امتلاكه لأي حسابات شخصية أو رسمية بأي من مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المدرب البرتغالي عبر منصات الزمالك الرسمية: "أود أن أقول لجماهير الزمالك إنني لا أمتلك أي حسابات عبر مواقع التواصل، لا تويتر أو إنستجرام أو فيسبوك، لذلك أي شيء يخصني على مواقع التواصل هي حسابات مزيفة".

وأضاف "عندما أريد التحدث يكون هذا من خلال المؤتمرات الصحفية أو المركز الإعلامي لنادي الزمالك".

وأكمل "أود استغلال هذه اللحظة لأطلب منكم أن تكونوا بجانبنا خلال المباريات القادمة".

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري في الجولة الثالثة من الدوري يوم السبت المقبل.

وفاز الزمالك في أول جولتين من الدوري المصري على البنك الأهلي وسموحة.