جوميز: لا أمتلك أي حسابات بمواقع التواصل

الأحد، 17 نوفمبر 2024 - 18:39

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز - الزمالك

نفى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك امتلاكه لأي حسابات شخصية أو رسمية بأي من مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المدرب البرتغالي عبر منصات الزمالك الرسمية: "أود أن أقول لجماهير الزمالك إنني لا أمتلك أي حسابات عبر مواقع التواصل، لا تويتر أو إنستجرام أو فيسبوك، لذلك أي شيء يخصني على مواقع التواصل هي حسابات مزيفة".

وأضاف "عندما أريد التحدث يكون هذا من خلال المؤتمرات الصحفية أو المركز الإعلامي لنادي الزمالك".

أخبار متعلقة:
مران الزمالك - انتظام زيزو والزناري قبل مواجهة المصري.. وحمدي يواصل التأهيل جوميز يتحدث عن مستقبله مع الزمالك.. وأكثر بطولة يتمنى تحقيقها محامي كهربا عن محضر الزمالك: فضل انتظار قضية فتوح لأنه صديقه.. وهذا ما كنت أتوقعه من الأبيض

وأكمل "أود استغلال هذه اللحظة لأطلب منكم أن تكونوا بجانبنا خلال المباريات القادمة".

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري في الجولة الثالثة من الدوري يوم السبت المقبل.

وفاز الزمالك في أول جولتين من الدوري المصري على البنك الأهلي وسموحة.

الزمالك جوميز الدوري المصري
نرشح لكم
عودة ربيعة لتدريبات الأهلي نقل محمد طارق عضو مجلس الزمالك للمستشفى الفوز الثاني تواليا.. الإسماعيلي ينتصر على زد وديا بثنائية مران الزمالك - انتظام زيزو والزناري قبل مواجهة المصري.. وحمدي يواصل التأهيل تحركات رسمية من وزارة الرياضة بشأن توقف عضلة قلب لاعب كفر الشيخ جوميز يتحدث عن مستقبله مع الزمالك.. وأكثر بطولة يتمنى تحقيقها محامي الشحات: ننتظر عودة الشيبي من المغرب لإتمام إجراءات الصلح القانونية عضو إدارة الإسماعيلي: دفعنا 90 مليون جنيه لـ 3 لاعبين.. وقدرات غزل المحلة تفوقنا
أخر الأخبار
عودة ربيعة لتدريبات الأهلي 5 دقيقة | الدوري المصري
نقل محمد طارق عضو مجلس الزمالك للمستشفى 10 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة كاملة لـ قندوسي.. الجزائر تهزم ليبيريا بخماسية 23 دقيقة | الوطن العربي
استراحة كرة يد - الأهلي (15)-(20) الزمالك.. نهاية الشوط الأول 50 دقيقة | كرة يد
استراحة شمال إفريقيا - شباب مصر (0)-(0) الجزائر.. نهاية الشوط الأول 59 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل شباب مصر - لبيب يعوض سليم في الدفاع أمام الجزائر في بطولة شمال إفريقيا ساعة | منتخب مصر
صلاح: أعيش الحياة بطريقتي وليس كما يريد الناس ساعة | الدوري الإنجليزي
محمد صلاح: توقفوا عن مقارنة مرموش بي فهذا لن يفيده ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تغيير موعد انطلاق مباراة مصر وبوتسوانا 2 محامي إمام عاشور لـ في الجول: سنطعن ضد حكم حبسه بالمعارضة وسيتم إيقاف التنفيذ 3 منتخب مصر للناشئين يفتتح بطولة شمال إفريقيا بخسارة كبيرة من المغرب 4 ذا تايمز: صلاح متمسك بالحصول على نفس راتبه في ليفربول