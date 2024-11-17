كرة يد - تأجيل مبارياتي السوبر المصري للرجال والسيدات

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد تأجيل مباراتي كأس السوبر رجال وسيدات.

وكان مقررا إقامة مباراة سوبر الرجال بين الأهلي وسبورتنج يوم السبت الموافق 7 ديسمبر المقبل.

فيما كان مقررا إقامة مباراة سوبر السيدات بين الأهلي وسموحة يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر المقبل.

وتم تأجيل المباراتين لموعد يُحدد لاحقا، ولم يتم الكشف عن سبب التأجيل.

وكان مفترضا أن تحتضن صالة حسن مصطفى بالقاهرة مباراتي السوبر.

ويقام سوبر الرجال بين الأهلي بصفته حامل لقب الدوري وسبورتنج حامل لقب كأس مصر.

ويقام سوبر السيدات بين الأهلي حامل لقبي الدوري والكأس عن الموسم الماضي مع سموحة وصيف منافسات الدوري.