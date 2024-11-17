رئيس طرابزون: المدرب سيتخذ القرار بشأن مستقبل تريزيجيه

كشف أرطغول دوجان رئيس نادي طرابزون سبور التركي عن موقف ناديه من استعادة محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر والريان القطري الحالي.

وتحد أرطغول خلال تواجده في مؤتمر صحفي ونقلت تصريحاته شبكة بوشكاش سبورتس التركية عن تريزيجيه عندما تم سؤاله عنهز

وقال أرطغول: "القرار بشأن تريزيجيه سيتخذه المدرب شينول جونيش، ونحن سنفعل ما يريده المدرب".

وأضاف "الموسم لم يبدأ بشكل جيد بالنسبة لنا، وأنا ومجلس الإدارة نخجل من نتائج الفريق ولكن لدي إيمان كامل أننا سوف نعبر هذا الموقف الصعب في أقرب وقت ممكن".

ويواجه طرابزون سبور أزمة كبيرة بسبب ديون النادي في الفترة الجارية، مما دفعه لإعارة تريزيجيه إلى الريان القطري بداية الموسم.

وأشار موقع gunebakis التركي إلى أن نادي طرازبون سيحاول قطع إعارة تريزيجيه مع الريان القطري في يناير المقبل وإعادته للفريق.

ولعب تريزيجيه مع الريان هذا الموسم 10 مباريات في الدوري القطري ودوري أبطال آسيا، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

ويتواجد تريزيجيه مع منتخب مصر حاليا ويستعد لمواجهة بوتسوانا في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب، وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل.