مران الزمالك - انتظام زيزو والزناري قبل مواجهة المصري.. وحمدي يواصل التأهيل

انتظم أحمد سيد "زيزو" ومصطفى الزناري ثنائي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وغاب زيزو في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي عانى منها وكانت عبارة عن مزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية ضد البنك الأهلي.

وعاد الزناري للمشاركة في المران بعد غيابه بسبب الإصابة التي تعرض لها وكانت عبارة عن جرح قطعي في الرأس.

وشارك الزناري في فقرات المران سواء البدنية والتأهيلية بجانب فقرة تدريبات الكرة بشكل طبيعي.

وشارك "زيزو" في الفقرة البدنية والتأهيلية، بالإضافة إلى المشاركة في تدريبات الكرة بشكل تدريجي ضمن البرنامج الموضوع بالتنسيق بين الجهاز الفني والطبي، بعد تعافيه من الإصابة.

وحرص محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على متابعة الثنائي أثناء أداء التدريبات.

وعقد جوزيه جوميز جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية وتحدث المدير الفني عن أهمية الفترة المقبلة، وشدد على ثقته في قدرات جميع اللاعبين، وقدرتهم على تحقيق الأهداف المطلوبة،

كما حرص جوميز على عقد جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة للتحدث بشأن العديد من الأمور الخاصة بالفريق قبل المباراة المقبلة في الدوري.

وخصص البرتغالي فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية خاصة للاعبين خلال المران، وتم تقسيم هذه الفقرة إلى جزئين، الأول عبارة عن تدريبات بدنية قوية سواء بالركض بمحيط الملعب أو باستخدام الأدوات المخصصة. وتضمن الجزء الثاني تدريبات تأهيلية بالكرة من خلال التمرير بين اللاعبين في مربعات.

وحرص جواو ميجيل مخطط الأحمال على قيادة هذه الفقرة ومنح اللاعبين التعليمات بشكل مستمر، كما قام بإعداد تقرير مفصل عن حالة اللاعبين البدنية لتقديمه للبرتغالي جوزيه جوميز.

وأدى محمد حمدي تدريبات تأهيلية خاصة بالكرة على هامش المران وفقا للبرنامج الموضوع للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية، في ظل الإصابة التي يعاني منها وهي عبارة عن جزع في الرباط الخارجي للركبة.

وقام محمد حمدي بأداء التدريبات التأهيلية بالكرة تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة، ضمن المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع المصري يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

وحقق الزمالك الفوز في أول جولتين بالدوري المصري بالانتصار على البنك الأهلي وسموحة.