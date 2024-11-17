دوري المحترفين – فوز قاتل للمقاولون العرب.. والمنصورة يواصل السقوط

حقق المقاولون العرب الفوز على منتخب السويس بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب استاد الجيش بالسويس في الجولة الثامنة من دوري المحترفين.

الشوط الأول لم يشهد الكثير من الفرص ولكن الأخطر كانت من نصيب خالد عبد الرازق لاعب منتخب السويس من ركلة حرة مباشرة تألق محمود أبو السعود في التصدي لها بالدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني وتحديدا بالدقيقة 56 تعرض حسن حسين لاعب المقاولون العرب لإصابة قوية بعد سقوطه على متفه وتن نقله للمستشفى بسيارة الإسعاف بشكل فوري.

وسجل عبد الرحمن أكمل هدف فوز المقاولون العرب في الدقيقة 91 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء غيرت اتجاهها من الدفاع وسكنت الشباك.

في الوقت القااااااتل 🔥🔥 عبد الرحمن أكمل يطلق تصويبة صاروخية ليسجل الهدف الأول للمقاولون العرب في شباك منتخب السويس ⚽️💥 pic.twitter.com/ek16RRHc4M — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 17, 2024

وارتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 17 في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن وي، بينما توقف رصيد منتخب السويس عن النقطة التاسعة في المركز 12.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت تعرض المنصورة للخسارة السادسة في الدوري وتلك المرة من وي بثلاثة أهداف دون مقابل.

تقدم عاشور شيكا بالهدف الأول في الدقيقة 15 برأسية.

وأضاف محمد شاهين الهدف الثاني في الدقيقة 27 ورفض الاحتفال احتراما لجماهير فريقه السابق.

وسجل شاهين الهدف الثالث بالشوط الثاني برأسية أخرى.

كما فاز بروكسي على السكة الحديد مودرن بهدفين دون مقابل.

تقدم بروكسي بالهدف الأول عن طريق شيزار محمد في الدقيقة 41.

وبعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني تعادل السكة الحديد عن طريق مصطفى حمادة.

وعاد شيزار محمد لتسجيل هدف الفوز لبروكسي في الدقيقة 77.

وتعادل طنطا بدون أهداف مع القناة في مباراة أقيمت على ملعب الأول.

وتقام بعد قليل المباراة الأخيرة من اليوم الأول للجولة بين راية وسبورتنج.