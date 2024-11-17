تقرير: النصر يقترب من النصيري

الأحد، 17 نوفمبر 2024 - 16:29

كتب : FilGoal

يوسف النصيري

أفادت قنوات الرياضية السعودية أن المهاجم المغربي يوسف النصيري مهاجم فنربخشة أصبح قريبا من الانتقال لصفوف النصر في يناير المقبل.

وأوضح التقرير أن النصر يقترب من الحصول على خدمات يوسف النصيري بعد أشهر قليلة من انضمامه للفريق التركي.

وسجل الدولي المغربي 4 أهداف وصنع 2 مع فنربخشة هذا الموسم.

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ولفتت تقارير إلى أن انضمام النصيري للنصر قد يدخل في صفقة تبادلية، يذهب بسببها البرازيلي أندرسون تاليسكا للفريق التركي.

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لكن نادي النصر السعودي كشف حقيقة اقتراب أندرسون تاليسكا من الانتقال لصفوف فنربخشة التركي.

وارتبط اسم المهاجم البرازيلي بالانتقال لفنربخشة التركي في يناير المقبل.

وصرّح مصدر من النصر لصحيفة الرياضية السعودية: "وجود مساعد فيرناندو هييرو (المدير الرياضي) كان لحضور اجتماع تحضيري لمنظمة غرفة الانتقالات الدولية في إسطنبول".

وأضاف "تاليسكا مستمر مع النصر خلال الموسم الجاري".

وخاض تاليسكا 102 مباراة بقميص العالمي سجل خلالها 76 هدفا وصنع 10 في جميع المسابقات.

وانضم البرازيلي قادما من جوانزو إيفرجراند الصيني في 2021 ويمتد تعاقده حتى 2026.

أما في يوليو الماضي، فقد وقع النصيري على عقد يربطه بالنادي التركي لمدة 5 سنوات.

يوسف النصيري النصر فنربخشة
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