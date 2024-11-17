خطوة تفصل محمد شريف عن المشاركة ضد الهلال

الأحد، 17 نوفمبر 2024 - 16:16

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج ضد الشباب

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن محمد شريف مهاجم فريق الخليج تفصله خطوة عن العودة لصفوف ناديه.

وأوضح التقرير أن شريف سيخضع يوم الاثنين لاختبارات بدنية لتحديد جاهزيته من عدمها للمشاركة أمام الهلال، ضمن الجولة 11 من الدوري السعودي يوم السبت.

وأنهى شريف برنامجه العلاجي بعد تعرضه لإصابة عبارة عن تمدد في العضلة الخلفية أواخر أغسطس الماضي غاب على إثرها عن 8 مباريات في الدوري السعودي.

أخبار متعلقة:
جوميز يتحدث عن مستقبله مع الزمالك.. وأكثر بطولة يتمنى تحقيقها طارق حامد يتعافى من الإصابة طبيب الهلال يكشف موعد عودة روبن نيفيز وسالم الدوسري من الإصابة دينا الرفاعي: سيدات مصر يمكنهن الطبخ ولعب كرة القدم.. ومسار يحقق إنجازا تاريخيا

وقاد شريف هجوم الفريق في مباراتين خلال النسخة الجارية للدوري بإجمالي 139 دقيقة، دون تسجيل أي هدف.

ويحتل الخليج المركز السادس بـ 16 نقطة، جمعها من خمسة انتصارات وتعادل، وخسر 4 مرات بعد مرور 10 جولات من المسابقة.

شريف صاحب الـ28 عاما لعب هذا الموسم مباراتين فقط مع نادي الخليج قبل أن يتعرض للإصابة.

وانضم محمد شريف لنادي الخليج بداية الموسم المنصرم قادما من النادي الأهلي.

ولعب محمد شريف 38 مباراة مع الخليج وسجل 6 أهداف وصنع هدفين بجميع المسابقات.

محمد شريف الخليج
نرشح لكم
تقرير: نيمار يقترب أكثر من سانتوس طبيب الهلال يكشف موعد عودة روبن نيفيز وسالم الدوسري من الإصابة العروبة السعودي يوضح موقفه من ضم راموس الرياضية توضح حقيقة انتقال تاليسكا لـ فنربخشة تنس طاولة – ريمونتادا عمر عصر تقود اتحاد جدة للفوز ببطولة كأس غرب آسيا النصر يستعيد خدمات تاليسكا حقيقة مفاوضات النصر مع سعود عبد الحميد.. وبند ملزم من الهلال لـ روما تقرير: كأس العالم للأندية يؤجل رحيل نيمار عن الهلال
أخر الأخبار
رئيس طرابزون: المدرب سيتخذ القرار بشأن مستقبل تريزيجيه 24 دقيقة | ميركاتو
تقرير: نيمار يقترب أكثر من سانتوس 37 دقيقة | سعودي في الجول
مران الزمالك - انتظام زيزو والزناري قبل مواجهة المصري.. وحمدي يواصل التأهيل 56 دقيقة | الدوري المصري
تحركات رسمية من وزارة الرياضة بشأن توقف عضلة قلب لاعب كفر الشيخ ساعة | الدوري المصري
دوري المحترفين – فوز قاتل للمقاولون العرب.. والمنصورة يواصل السقوط ساعة | القسم الثاني
تقرير: النصر يقترب من النصيري ساعة | ميركاتو
كوليبالي: نيكولاس جاكسون بإمكانه التتويج بالكرة الذهبية ولكن بشرط واحد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
خطوة تفصل محمد شريف عن المشاركة ضد الهلال 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تغيير موعد انطلاق مباراة مصر وبوتسوانا 2 محامي إمام عاشور لـ في الجول: سنطعن ضد حكم حبسه بالمعارضة وسيتم إيقاف التنفيذ 3 مرموش التاريخي يقود فرانكفورت للفوز بثلاثية لتفادي عودة شتوتجارت القاتلة 4 منتخب مصر للناشئين يفتتح بطولة شمال إفريقيا بخسارة كبيرة من المغرب