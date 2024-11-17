خطوة تفصل محمد شريف عن المشاركة ضد الهلال

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن محمد شريف مهاجم فريق الخليج تفصله خطوة عن العودة لصفوف ناديه.

وأوضح التقرير أن شريف سيخضع يوم الاثنين لاختبارات بدنية لتحديد جاهزيته من عدمها للمشاركة أمام الهلال، ضمن الجولة 11 من الدوري السعودي يوم السبت.

وأنهى شريف برنامجه العلاجي بعد تعرضه لإصابة عبارة عن تمدد في العضلة الخلفية أواخر أغسطس الماضي غاب على إثرها عن 8 مباريات في الدوري السعودي.

وقاد شريف هجوم الفريق في مباراتين خلال النسخة الجارية للدوري بإجمالي 139 دقيقة، دون تسجيل أي هدف.

ويحتل الخليج المركز السادس بـ 16 نقطة، جمعها من خمسة انتصارات وتعادل، وخسر 4 مرات بعد مرور 10 جولات من المسابقة.

شريف صاحب الـ28 عاما لعب هذا الموسم مباراتين فقط مع نادي الخليج قبل أن يتعرض للإصابة.

وانضم محمد شريف لنادي الخليج بداية الموسم المنصرم قادما من النادي الأهلي.

ولعب محمد شريف 38 مباراة مع الخليج وسجل 6 أهداف وصنع هدفين بجميع المسابقات.