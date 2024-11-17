بدون التاريخ لا يوجد مستقبل.. أياكس يقرر استعادة شعاره القديم

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي استعادة شعاره القديم، بعد 34 عاما من التخلي عنه.

ويعود شعار أياكس القديم إلى قمصان النادي بداية من الموسم المقبل، 2025-2026.

وأوضح النادي عبر موقعه: "بدون التاريخ لا يوجد مستقبل، مستقبل يعتمد على كل ما نعتز به في نادينا".

وأضاف "سيعود شعار أياكس الكلاسيكي رسميًا كشعار للنادي اعتبارًا من موسم 2025-2026. ونتيجة لذلك، سيعود الشعار الكلاسيكي أيضًا على قمصان المباريات بعد 34 عامًا".

سيحتفل أياكس بالذكرى السنوية الـ125 لتأسيسه، يوم 18 مارس المقبل.

وقال ميننو جيلين الرئيس التنفيذي للنادي: "نحن نعلم أن غالبية مشجعينا كانوا يرغبون في ذلك لسنوات، وشعرنا أن الذكرى السنوية الـ125 لتأسيسنا هي اللحظة المثالية لإعادة الشعار الكلاسيكي إلى مشجعينا وأنفسنا".

ويحتفل نادي أياكس بعودة الشعار الكلاسيكي خلال مباراة ستجمع أساطيره بأساطير ريال مدريد على ملعب يوهان كرويف يوم الأحد.