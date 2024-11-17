طبيب الهلال يكشف موعد عودة روبن نيفيز وسالم الدوسري من الإصابة

الأحد، 17 نوفمبر 2024 - 15:25

كتب : FilGoal

روبن نيفيز - الهلال ضد الوداد

كشف خوان خيمينيز طبيب نادي الهلال السعودي عن موعد عودة سالم الدوسري وروبن نيفيز للمشاركة في المباريات.

ويغيب كلا اللاعبين بسبب تعرضهما للإصابة.

وقال خيمينيز في مقطع فيديو عبر حساب الهلال الرسمي: "محمد العويس يعاني من آلام في أسفل الظهر وخضع لعملية جراحية وعلينا أن نهتم به كثيرا حتى يعود وسيخضع لبرنامج علاجي لمدة شهر تقريبا ومن المحتمل أن تكون عودته في شهر ديسمبر للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي".

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وتابع "سالم الدوسري يخضع لبرنامج علاجي منذ أيام بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل ولن يتمكن من المشاركة في المباريات لمدة أسبوعين أو ثلاثة".

وأضاف "فيما يخص روبن نيفيز بعد تعرضه للإصابة ضد العين، انتظرنا عدة أيام لنرى تطور الإصابة وقررنا أن الحل الأمثل هو خضوعه لعملية جراحية في الوتر الرضفي للركبة وتكللت بالنجاح وهو يخضع حاليا لبرنامج تأهيلي وسيكون قادرا على المشاركة في المباريات بحلول شهر يناير المقبل".

ويستعد الهلال لمواجهة الخليج عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

ويحتل الهلال حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة وبفارق نقطة عن اتحاد جدة.

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