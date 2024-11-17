مدير فرانكفورت يوضح.. هل يتخلى عن مرموش مقابل 40 مليون يورو فقط

يؤمن ماركوس كروش المدير الرياضي لآينتراخت فرانكفورت بأن القيمة السوقية لنجمه عمر مرموش أكبر من 40 مليون يورو.

تألق مرموش مع فرانكفورت هذا الموسم لفت أنظار كبار أوروبا إليه، لما لا وهو هداف الدوري الألماني بعد مرور 10 جولات.

وقال كروش في تصريحات لجريدة فيلت أم زونتاج الألمانية: "أعمل كمدير رياضي منذ فترة طويلة وتعلمت الهدوء والاتزان. عندما يكون لديك لاعب مثل عمر مرموش يتمتع بمثل هذا التألق، فمن الطبيعي أن يكون هناك أندية أخرى تهتم بضمه، وتكهنات كثيرة حوله".

وأضاف "بالنسبة لعمر، فإن تكهنات رحيله ليست موجودة في الحياة اليومية له. المؤشر المهم على ذلك هو الأداء الجيد الذي يقدمه اللاعب. فهو يؤدي بشكل جيد في التدريبات وفي المباريات".

وتابع كروش "حددنا سعر معين لكل لاعب من لاعبينا. وإذا جاء نادٍ ليدفع هذا المبلغ، فسنسمح للاعب بالرحيل".

وأتم "قيمة مرموش السوقية حسب موقع ترانسفيرماركت تبلغ 40 مليون يورو؟ لا لن تكون كافية".

بهدفه أمام شتوتجارت الأسبوع الماضي، ارتقى مرموش لصدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 11 هدفا متساويا مع هاري كين، كما يعد الأكثر صناعة للأهداف برصيد 7 أهداف بفارق هدف عن كين.

ولم يسجل أي لاعب من فرانكفورت هذا العدد من الأهداف بعد 10 جولاات في الدوري الألماني سوى النجم المصري.

بهدفه الرائع من ركلة حرة في شباك شتوتجارت، صار مرموش ثاني لاعب في التاريخ يسجل من ركلة حرة في 3 مباريات متتالية، بعد ليونيل ميسي فقط.

الفارق أن رقم ميسي في الدوري الإسباني فقط، بينما صار مرموش بالفعل أول من يفعلها في 3 مباريات متتالية بمسابقات مختلفة.

وإن سجل مرموش مرة أخرى في المباراة المقبلة من ركلة حرة، سيصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في 4 مباريات متتالية.

وأصبح مرموش ثاني لاعب هذا الموسم يسجل 10 أهداف ويصنع 10 أهداف بعد محمد صلاح فقط في الدوريات الخمس الكبرى.

صلاح سجل 10 وصنع 10، فيما سجل مرموش 14 وصنع 10 في جميع المسابقات هذا الموسم.

كما بات أول لاعب يسجل 3 أهداف من كرات ثابتة في 3 مباريات متتالية بالدوريات الخمس الكبرى في جميع المسابقات.

فسجل ضد بوخوم في الدوري الألماني ثم سلافيا براج التشيكي في الدوري الأوروبي، ويوم الأحد ضد شتوتجارت في الدوري الألماني.

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اختير عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت ضمن فريق الأفضل بالجولة العاشرة للدوري الألماني.

واختارت جريدة كيكر الشهيرة مرموش كأفضل لاعب في الجولة، وضمن فريق الجولة العاشرة من الدوري.

وجاء الاختيار كأفضل لاعب في الجولة للمرة الثانية على التوالي، بعدما فعلها في الجولة التاسعة.

وهذه هي المرة السادسة التي يتواجد فيها مرموش ضمن فريق الأفضل من أصل 10 جولات، أكثر من أي لاعب آخر.

فقد اختير الدولي المصري ضمن فريق الجولات الثانية والثالثة والخامسة والسادسة والتاسعة من قبل.

ووصل مرموش لهدفه الـ11 في الدوري الألماني هذا الموسم ليعود لصدارة جدول الهدافين رفقة هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ.

فيما صنع مرموش 7 أهداف.

الفوز رفع رصيد فرانكفورت للنقطة 20 في المركز الثالث.

وسيلعب فرانكفورت مباراته المقبلة عقب فترة التوقف الدولي ضد فيردر بريمن.