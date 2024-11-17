انتهت دوري المحترفين - منتخب السويس (0)-(1) المقاولون العرب

الأحد، 17 نوفمبر 2024 - 14:20

كتب : FilGoal

سبورتنج ضد منتخب السويس في دورة الترقي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المقاولون العرب ضد منتخب السويس في الجولة الثامنة من دوري المحترفين المصري.

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نهاية المباراة

ق90. جووووول قاااتل للمقاولون العرب عن طريق عبد الرحمن أكمل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء غيرت اتجاهها من الدفاع وسكنت الشباك.

ق56. إصابة قوية لحسن حسين لاعب المقاولون العرب ونقله بسيارة إسعاف بعد وقوعه على كتفه.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40. ركلة حرة رائعة من خالد عبد الرازق ويتألق محمود أبو السعود في تصدي.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

منتخب السويس المقاولون العرب
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