طارق حامد يتعافى من الإصابة

الأحد، 17 نوفمبر 2024 - 14:14

كتب : FilGoal

احتفال طارق حامد بهدف ضمك أمام اتحاد جدة

بدأ طارق حامد لاعب فريق ضمك العودة التدريجية بعد مشاركته في تدريبات يوم السبت.

وعانى حامد من إصابة في الركبة غاب على إثرها عن آخر 8 مباريات لفريقه في الدوري السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن مشاركة طارق حامد في التدريبات ستكون بشكل تدريجي طوال الأسبوع الجاري.

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على أن يخضع بعدها لاختبارات فنية، لتحديد مدى جاهزيته للمباريات المقبلة.

وتعرض الدولي المصري السابق للإصابة خلال حصة تدريبية بعد الخسارة أمام الهلال ضمن الجولة الثانية من الدوري.

بعدها عاد إلى التدريبات، وتواجد على مقاعد البدلاء أمام أهلي جدة في الجولة الرابعة ثم تجددت إصابته.

وبدأ الروماني كوزمين كونترا مدرب الفريق، في العمل على تجهيز لاعبيه للمواجهة المرتقبة أمام الخلود، الأحد المقبل، في الجولة الـ11 من الدوري.

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ويمتد تعاقد طارق حامد لاعب الزمالك السابق مع ضمك حتى نهاية الموسم الجاري.

ويقضي حامد موسمه الثاني مع ضمك والثالث في الدوري السعودي بعدما حقق لقبي الدوري وكأس السوبر بقميص اتحاد جدة في الموسم قبل الماضي.

ويحتل ضمك المركز العاشر برصيد 11 نقطة في الترتيب العام للدوري من 3 انتصارات وتعادلين، بينما خسر 5 مباريات خلال 10 جولات.

طارق حامد ضمك
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