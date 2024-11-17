رئيسة بالميراس: التعاقد مع نيمار؟ نحن نادي ولسنا مستشفى

الأحد، 17 نوفمبر 2024 - 13:26

كتب : FilGoal

نيمار ومالكوم

شددت ليلى بيريرا رئيسة نادي بالميراس البرازيلي على رفضها لانضمام نيمار لاعب الهلال للفريق.

نيمار

النادي : الهلال

بالميراس

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى إمكانية فسخ الهلال لتعاقده مع نيمار ورحيله واقترابه من العودة للدوري البرازيلي.

وقال ليلى خلال مؤتمر صحفي عقدته للحديث عن فريقها: "نيمار لن ينضم إلى بالميراس لأن هذا نادي وليس قسما طبيا".

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وواصلت "أريد شخص سينضم ويلعب للفريق بشكل مباشر وبإمكانه اللعب غدا إذا أراد المدرب ولن أقبل بالتعاقد مع لاعب غير جاهز".

وكان نيمار قد بدأ مسيرته مع نادي سانتوس قبل الخروج إلى أوروبا من بوابة برشلونة.

وتعرض نيمار للإصابة خلال مباراة استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وأوضح النادي السعودي أن نيمار سيخضع لبرنامج تأهيلي يمتد من 4 إلى 6 أسابيع.

وعاد نيمار قبل أسابيع قليلة للمشاركة من جديد مع الهلال بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

وانضم نيمار لصفوف الهلال بداية موسم 2023-2024 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخاض نيمار 7 مباريات بقميص الهلال وسجل هدفا وصنع 3 آخرين بجميع المسابقات.

نيمار بالميراس
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