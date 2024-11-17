استدعاء سيميوني لمنتخب الأرجنتين بدلا من مولينا

قرر ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين استدعاء جيوليانو سيميوني لقائمة الفريق قبل مواجهة بيرو يوم الثلاثاء.

ويحل منتخب بيرو ضيفا على نظيره الأرجنتيني ضمن منافسات الجولة 12 من تصفيات كأس العالم 2026 بقارة أمريكا الجنوبية.

وأوضح المنتخب الأرجنتيني في بيان: "يعاني ناهويل مولينا من آلام في مؤخرة فخذه الأيمن وسيغيب عن المباراة المقبلة".

وأضاف البيان "انضم جوليانو سيميوني إلى الفريق بدلا منه".

وأصيب مولينا خلال مواجهة باراجواي يوم الخميس الماضي ضمن الجولة 11.

قلب منتخب باراجواي الطاولة على نظيره الأرجنتيني ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وحول تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين.

وسجل أنطونيو سانبريا وعمر ألدريتي هدفي منتخب باراجواي، فيما أحرز لاوتارو مارتينيز هدف الأرجنتين الوحيد.

وافتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل لمنتخب الأرجنتين عند الدقيقة 11 بعدما سدد كرة على يسار حارس مرمى باراجواي.

وأدرك أنطونيو سنابريا التعادل لباراجواي من ركلة خلفية رائعة في الدقيقة 19 من الشوط الأول وضعها في الزاوية اليمنى للحارس إيميليانو مارتينيز.

وعقب انطلاق الشوط الثاني باغتت باراجواي منتخب الأرجنتين بعد عرضية من كرة ثابتة ثم رأسية سددها عمر ألدريتي سكنت الشباك في الدقيقة 47.

منتخب الأرجنتين حافظ على الصدارة رغم الهزيمة برصيد 22 نقطة.

فيما ارتقى منتخب باراجواي إلى المركز السادس برصيد 16 نقطة.

وتتأهل أول ستة فرق من تصفيات أمريكا الجنوبية مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

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