جيوكيريس: رحيل أموريم عن سبورتنج لشبونة مؤسف.. وعدة عوامل تؤثر على اختيار فريقي الجديد

الأحد، 17 نوفمبر 2024 - 12:25

كتب : FilGoal

فيكتور جيوكيريس - سبورتنج لشبونة

كشف فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتنج لشبونة عن أحد العوامل التي ستؤثر في قرار اختياره لفريق جديد عقب نهاية الموسم.

فيكتور جيوكيريس

النادي : سبورتنج لشبونة

سبورتنج لشبونة

وفاز منتخب السويد على سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف بالجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

وسجل جيوكيريس الهدف الأول للسويد في المباراة.

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وقال جيوكيريس للصحفيين عقب المباراة: "الانضمام لأموريم في مانشستر يونايتد؟ ربما لديهم لاعبين في الهجوم هناك، من المؤسف رؤيته يرحل عن سبورتنج لشبونة ولكننا نتفهم قراره بالفعل، لقد أعطاني الفرصة لأتطور".

وتابع "أريد إنهاء الموسم مع سبورتنج لشبونة وأنا أحب التواجد هنا".

وأضاف "الانضمام لنادي جديد؟ سنرى عندما يحين الوقت، أريد أن أشارك بصفة أساسية بكل تأكيد ولكن سيكون هناك عوامل أخرى أيضا".

صاحب الـ 26 عاما شارك مع سبورتنج منذ بداية الموسم الحالي في 18 مباراة وخلالها سجل 23 هدفا وصنع 4 أهداف.

فيكتور جيوكيريس سبورتنج لشبونة
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