جوميز يتحدث عن مستقبله مع الزمالك.. وأكثر بطولة يتمنى تحقيقها

تحدث جوزيه جوميز مدرب الزمالك عن مستقبله مع القلعة البيضاء، بعدما ترددت بعض التقارير حول إمكانية رحيله قريبا.

وذكرت تقارير سعودية أن جوزيه جوميز مدرب الزمالك ضمن حسابات نادي الاتفاق في حال إقالة الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب الفريق.

وقال جوميز في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "لست قلقا حول وضع عقدي مع الزمالك، وأمامي الوقت الكافي لمناقشة هذا الأمر مع النادي".

وأضاف "أكثر بطولة أتمنى تحقيقها مع الزمالك هذا الموسم؟ أتمنى الفوز بالدوري المصري مع الزمالك".

وشدد "هذا يترتب عليه ضرورة التركيز والعمل بشكل أكبر، وإن حققت هذا الهدف فسيكون أمرا رائعا ومميزا في تاريخي".

قبل أيام، كشف مصدر مقرب من جوزيه جوميز مدرب الزمالك لـFilGoal.com حقيقة ترشيحه لخلاقة ستيفان جيرارد في تدريب الاتفاق السعودي.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "جوميز علم أنه ضمن المرشحين لتدريب الاتفاق ولكن لم يحدث أي تواصل رسمي من قبل النادي السعودي".

وواصل "جوميز مرتبط بعقد مع الزمالك وعندما علم بتلك الأخبار قال إنه لا يشغل باله بها ويركز فقط على عمله مع الزمالك وحتى لم يتحدث أي شخص معه للموافقة أو الرفض".

ويعاني الاتفاق من تراجع النتائج تحت قيادة ستيفن جيرارد في الموسم الحالي.

جوميز سبق له العمل مع التعاون في مرتين، كما سبق له تولي تدريب أهلي جدة وحصل معه كأس السوبر السعودي.

ومع الزمالك خاض جوميز 42 مباراة وفاز في 24 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 مباريات.

وتوج جوزيه جوميز مع الزمالك بلقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي مع الزمالك.