دينا الرفاعي: سيدات مصر يمكنهن الطبخ ولعب كرة القدم.. ومسار يحقق إنجازا تاريخيا

شددت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على أن سيدات مصر يمكنهم الطبخ ولعب كرة القدم أيضا بشكل طبيعي.

وقالت دينا عبر قناة دي إم سي: "نادي مسار نجح بشكل كبير في كرة القدم النسائية المصرية وهو فريق لديه خطة منذ يومه الأول ويسير على خطى ثابته وما يحققه في دوري أبطال إفريقيا يعد إنجازا تاريخيا في ظل مشاركته الأولى بالبطولة".

وواصل "مسار وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات وهذا إنجاز يتحقق لأول مرة في تاريخ الكرة النسائية المصرية".

وأضافت "تصريحات أحمد بلال حول كرة القدم النسائية؟ لا أشعر بالحزن من شخص معين ولكن أحزن من عدم تواجد تقدير للمجهود المبذول، من حقك تقديم النقد بطريقة طبيعية ولكن الإهانة والتقليل غير جيدة لأن لا أحد يشعر بتعب هؤلاء الفتيات سوى أنا وأسرهم، وكسيدات بالفعل يمكننا الطبخ وتربية الأطفال ولكن أيضا لعب كرة القدم وتسجيل الأهداف وهذا لا يقلل منا ويجب أن نحترم أنفسنا ونحترم الآخرين وأنا أتحدث عن أي شخص يتنمر على كرة القدم النسائية وليس شخص بعينه".

وتتواجد دينا الرفاعي ضمن قائمة هاني أبو ريدة والتي أعلنت ترشحها للنسخة المقبلة من انتخابات اتحاد الكرة.

وأغلق باب الترشح للانتخابات بتواجد قائمة أبو ريدة دون منافس وفي حالة اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية ستفوز القائمة بالكامل بالتزكية.