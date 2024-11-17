منتخب المجر يكشف حالة مدربه بعد تعرضه لوعكة صحية بلقاء هولندا

الأحد، 17 نوفمبر 2024 - 11:36

كتب : FilGoal

المجر - يورو 2024

أكد الاتحاد المجري لكرة القدم يوم الأحد استقرار حالة آدم شالاي مدرب المنتخب المجر بعد تعرضه لوعكة صحية خلال مباراة هولندا في دوري الأمم الأوروبية.

وتوقفت المباراة لعدة دقائق في الشوط الأول بسبب إصابة المدرب بوعكة على مقاعد بدلاء منتخب المجر.

وأوضح الاتحاد المجرة لكرة القدم في بيان: "تعرض آدم شالاي لوعكة صحية خلال الدقائق الأولى من لقاء المجر وهولندا".

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وأضاف البيان "حالته الآن مستقرة، بعدما تم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى أمستردام من أجل الخضوع لفحوصات".

وبعد عدة دقائق نجح فريق الإسعاف في إنقاذ المصاب ونقله سريعا إلى المستشفى، وتشير التقارير دون تأكد إن إصابته كانت نوبة قلبية أو نوبة تشنجات.

بعدما توقفت المباراة، تم استكمالها وفاز منتخب هولندا على المجر برباعية دون رد.

رباعية هولندا سجلها كل من فوت فيجورست وكودي جاكبو ودينزيل دومفريز و تيون كووبميينيرز.

ورفع منتخب هولندا رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثاني خلف ألمانيا المتصدر.

وتوقف رصيد منتخب المجر عند النقطة 5 في المركز الثالث.

المجر هولندا
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