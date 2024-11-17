العروبة السعودي يوضح موقفه من ضم راموس

الأحد، 17 نوفمبر 2024 - 11:04

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - باريس سان جيرمان

أوضح مونس الضوي رئيس نادي العروبة السعودي حقيقة تعاقد ناديه مع المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس.

وربطت بعض التقارير اسم العروبة بالتعاقد مع راموس في صفقة انتقال حر.

وقال الضوي عبر قناة الإخبارية السعودية: "نادي العروبة لم يفاوض سيرجيو راموس بعكس التقارير المتداولة بشأن ذلك الأمر".

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وأضاف "النادي كان على وشك التعاقد بالفعل مع لاعب بحجم كريستيانو رونالدو ونيمار لكن الصفقة لم تتم".

وكشف أن الاتفاق تم بالفعل من حيث الأمور المادية، ولكن اللاعب وجه اشتراطات غير مادية وقفت حائلا أمام إتمام الصفقة.

وشدد أن هذه الصفقة كانت أقل تكلفة من قيمة صفقة ضم المدافع الفرنسي كورت زوما.

قبل أيام، ذكرت جريدة ماركا أن عودة سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق لصفوف الفريق من أجل تعويض غياب إيدير ميليتاو ليست مطروحة كما أشيع.

وانتشرت شائعات حول إمكانية عودة المدافع المخضرم لصفوف الملكي بعد إصابة ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح تقرير ماركا أن عودة راموس ليست مطروحة تماما.

وأفاد التقرير بأن علاقة راموس غير الجيدة بفلورنتينو بيريز وإدارة ريال مدريد جعلت عودته للفريق مستحيلة في هذا التوقيت.

راموس لا يلعب في صفوف أي فريق منذ نهاية عقده مع إشبيلية الصيف الماضي.

سيرجيو راموس العروبة
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