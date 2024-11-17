محامي الشحات: ننتظر عودة الشيبي من المغرب لإتمام إجراءات الصلح القانونية

كشف أشرف عبد العزيز محامي اللاعب حسين الشحات عن الموعد المحتمل للصلح بشكل نهائي بين حسين الشحات ومحمد الشيبي.

محمد الشيبي النادي : بيراميدز حسين الشحات النادي : الأهلي

وقال عبد العزيز عبر إم بي سي مصر: "محمد الشييبي يتواجد حاليا مع منتخب المغرب وعندما يعود سنرى الإجراءات القانونية للتصالح ولكنه تم بالفعل أمام الجميع ولكن يتبقى الإجراءات فقط".

وأضاف "حسين الشحات تصالح مع الشيبي وقدم الاعتذار بدل المرة خمسة وأعتقد أنه سينهي إجراءات التصالح عقب عودة الشيبي من المغرب بدون مشاكل وفي النهاية جميع اللاعبين هم أصدقاء خارج الملعب".

وتصالح حسين الشحات مع محمد الشيبي خلال حفل دير جيست لتوزيع جوائز الأفضل في الدوري المصري.

ولم يتم اختيار الشيبي أو الشحات للمشاركة خلال فترة التوقف الدولي الحالية مع منتخبي المغرب أو مصر.

ماذا حدث؟

خسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية دون رد في لقاء الدور الثاني من دوري الموسم الماضي 2022-2023.

وعقب المباراة نشبت مشادة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

بعدها حرص حسين الشحات على مصالحة محمد الشيبي والاعتذار له في الملعب.

لكن بيراميدز قرر تصعيد الأمر والتقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات أمام لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.

وقرر الأهلي أيضا توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات بسبب ما بدر منه تجاه الشيبي.

وأعلنت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.

كما أعلنت الرابطة تحويل شكوى بيراميدز ضد الشحات إلى لجنة الانضباط.

وذكر المغربي خلال جلسة التحقيق أمام لجنة الانضباط إنه انتظر الحصول على حقه من جانب اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، ولكن القرار لم ينصفه كما حدث في واقعة الإمارات أيضا، وبالتالي لجأ للطريقة القانونية المتاحة أمامه كمواطن مغربي يثق في القانون المصري.

وطلب الأهلي مطلع شهر مايو السابق ردا نهائيا وعاجلا من اتحاد الكرة المصري قبل التصعيد أمام الجهات الدولية بسبب لجوء محمد الشيبي لاعب بيراميدز للمحاكم المدنية.