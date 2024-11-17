مواعيد مباريات الأحد 17 نوفمبر - إيطاليا ضد فرنسا.. ومنتخب مصر للشباب
الأحد، 17 نوفمبر 2024 - 10:32
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية بمواجهات نارية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 17 نوفمبر والقنوات الناقلة.
دوري الأمم الأوروبية
مقدونيا الشمالية × جزر فارو.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
لاتفيا × أرمينيا.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
النرويج × كازاخستان.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
فنلندا × اليونان.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
إنجلترا × أيرلندا.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
النمسا × سلوفينيا.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
إيطاليا × فرنسا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 1.
تصفيات كأس أمم إفريقيا
توجو × غينيا الاستوائية.. 6:00 مساء.
الجزائر × ليبيريا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
دوري المحترفين المصري
المنصورة × وي.. 2:30 مساء.
بروكسي × السكة الحديد مودرن.. 2:30 مساء.
منتخب السويس × المقاولون العرب.. 2:30 مساء.
طنطا × القناة.. 2:30 مساء.
راية × سبورتنج.. 5:00 مساء.
بطولة شمال إفريقيا للشباب
مصر × الجزائر.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس.