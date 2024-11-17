مواعيد مباريات الأحد 17 نوفمبر - إيطاليا ضد فرنسا.. ومنتخب مصر للشباب

الأحد، 17 نوفمبر 2024 - 10:32

كتب : FilGoal

إيطاليا

تستأنف اليوم مباريات دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية بمواجهات نارية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 17 نوفمبر والقنوات الناقلة.

دوري الأمم الأوروبية

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مقدونيا الشمالية × جزر فارو.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

لاتفيا × أرمينيا.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

النرويج × كازاخستان.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

فنلندا × اليونان.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

إنجلترا × أيرلندا.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

النمسا × سلوفينيا.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

إيطاليا × فرنسا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 1.

تصفيات كأس أمم إفريقيا

توجو × غينيا الاستوائية.. 6:00 مساء.

الجزائر × ليبيريا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

دوري المحترفين المصري

المنصورة × وي.. 2:30 مساء.

بروكسي × السكة الحديد مودرن.. 2:30 مساء.

منتخب السويس × المقاولون العرب.. 2:30 مساء.

طنطا × القناة.. 2:30 مساء.

راية × سبورتنج.. 5:00 مساء.

بطولة شمال إفريقيا للشباب

مصر × الجزائر.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس.

مواعيد مباريات الأحد دوري الأمم الأوروبية بطولة شمال إفريقيا للشباب منتخب مصر للشباب
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