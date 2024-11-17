ماركا: الكشف عن ضحية ديفيز في ريال مدريد.. وسبب تصريحات وكيله

كشفت صحيفة ماركا عن وجود اتفاق نهائي بين نادي ريال مدريد والكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونيخ الألماني.

ألفونسو ديفيز النادي : بايرن ميونيخ ريال مدريد

وقال خوسيه فيليكس دياز صحفي ماركا إن وكيل اللاعب نفى إتمام الافاق مؤخرا، لأنه -على حد تعبيره- لا يستطيع قول أو فعل أي شيء آخر.

وأوضح دياز أن ريال مدريد يفاضل بين أحد الظهيرين فران جارسيا أو فيرلان ميندي، للرحيل بعد وصول ديفيز.

وكان نيدال هوسيه وكيل ألفونسو ديفيز قد نفى الأخبار التي أشارت إلى توصله لاتفاق للانضمام لفريق بالموسم المقبل.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن ريال مدريد قد أتم اتفاقه مع ديفيز للانضمام للفريق بداية من الموسم المقبل.

وقال هوسيه في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "ديفيز لم يتمم اتفاقه مع أي فريق حتى الآن، لديه العديد من الخيارات".

وواصل "البقاء في بايرن ميونيخ هو خيار أيضا وأي معلومات أخرى هي غير حقيقية".

وينتهي تعاقد ديفيز مع بايرن بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير لينتقل لصفوفه في الموسم المقبل.

وشارك الظهير الكندي حتى الآن مع بايرن منذ بداية الموسم في 15 مباراة وتمكن من صناعة ثلاثة أهداف ولم يسجل.

وبحسب موقع ريليفو أيضا فإن تطوير مركز الظهير من أهم أهداف ريال مدريد في صيف 2025، بالتعاقد مع ترينت ألكساندر أرنولد ظهير ليفربول الأيمن، وألفونسو ديفيز ظهير بايرن ميونيخ الأيسر.

ولا يزال ريال مدريد يدرس إمكانية دخول سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بالنظر للإصابات والغيابات المتكررة في خط الدفاع.

ويعاني ريال مدريد في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع، من إصابات طويلة الأمد لداني كارباخال وإيدر ميليتاو، ودافيد ألابا القريب من العودة، ولوكاس فاسكيز مؤخرا.

وبحسب موقع ريليفو الإسباني، فإن إدارة ريال مدريد تواصل النظر في إجراء تحركات في شهر يناير.

وأوضح الصحفي خورخي بيكون أن الوكلاء عرضوا بعض اللاعبين على ريال مدريد مؤخرا، وتلقوا رسالة من الإدارة مفادها أنهم لم يقرروا حتى الآن.

ويتوقف قرار ريال مدريد الداخلي على نتائج المباريات القادمة للفريق، بالنظر إلى وجود أدوار جديدة لبعض اللاعبين، ستحدد ما إذا كان سيكون هناك صفقات في شهر يناير أم لا.

على الجانب الآخر كشف تقرير ريليفو عن وجود استياء داخلي من عدم وجود أي لاعب من ريال مدريد في قائمة منتخب إسبانيا مؤخرا.

وبناء عليه يسعى النادي لضم لاعب إسباني يتناسب مع احتياجات الفريق في أقرب فرصة ممكنة.

وعاد ريال مدريد لسكة الانتصارات بالفوز على أوساسونا بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 13 من الدوري الإسباني.

سجل رباعية ريال مدريد كل من جود بيلينجهام وفينييسيوس جونيور الذي أحرز ثلاثة أهداف.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 27 في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة برصيد 33 نقطة، وللملكي مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.

جاء ذلك بفضل خسارة برشلونة الأخيرة أمام ريال سوسييداد بهدف دون رد.

عودة ريال مدريد جاءت بعد مباراتين محبطتين، بخسارة الكلاسيكو 4-0 على يد الغريم برشلونة، والخسارة في دوري أبطال أوروبا أمام ميلان بنتيجة 3-1.