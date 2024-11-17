ريليفو: ظهيران ولاعب إسباني.. خطة ريال مدريد لانتقالات 2025

لا يزال ريال مدريد يدرس إمكانية دخول سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بالنظر للإصابات والغيابات المتكررة في خط الدفاع.

ويعاني ريال مدريد في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع، من إصابات طويلة الأمد لداني كارباخال وإيدر ميليتاو، ودافيد ألابا القريب من العودة، ولوكاس فاسكيز مؤخرا.

وبحسب موقع ريليفو الإسباني، فإن إدارة ريال مدريد تواصل النظر في إجراء تحركات في شهر يناير.

وأوضح الصحفي خورخي بيكون أن الوكلاء عرضوا بعض اللاعبين على ريال مدريد مؤخرا، وتلقوا رسالة من الإدارة مفادها أنهم لم يقرروا حتى الآن.

ويتوقف قرار ريال مدريد الداخلي على نتائج المباريات القادمة للفريق، بالنظر إلى وجود أدوار جديدة لبعض اللاعبين، ستحدد ما إذا كان سيكون هناك صفقات في شهر يناير أم لا.

على الجانب الآخر كشف تقرير ريليفو عن وجود استياء داخلي من عدم وجود أي لاعب من ريال مدريد في قائمة منتخب إسبانيا مؤخرا.

وبناء عليه يسعى النادي لضم لاعب إسباني يتناسب مع احتياجات الفريق في أقرب فرصة ممكنة.

أما فيما يخص الصيف فلا تزال الأهداف الرئيسية في خط الدفاع هي تطوير مركز الظهير، بالتعاقد مع ترينت ألكساندر أرنولد ظهير ليفربول الأيمن، وألفونسو ديفيز ظهير بايرن ميونيخ الأيسر.

وينتهي عقد كل منهما مع فريقه في صيف 2025، ما يعني إمكانية التوقيع معهما مجانا في يناير المقبل.

وعاد ريال مدريد لسكة الانتصارات بالفوز على أوساسونا بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 13 من الدوري الإسباني.

سجل رباعية ريال مدريد كل من جود بيلينجهام وفينييسيوس جونيور الذي أحرز ثلاثة أهداف.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 27 في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة برصيد 33 نقطة، وللملكي مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.

جاء ذلك بفضل خسارة برشلونة الأخيرة أمام ريال سوسييداد بهدف دون رد.

عودة ريال مدريد جاءت بعد مباراتين محبطتين، بخسارة الكلاسيكو 4-0 على يد الغريم برشلونة، والخسارة في دوري أبطال أوروبا أمام ميلان بنتيجة 3-1.