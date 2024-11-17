سبورت: مصير كريستنسن الأمل الأخير لتسجيل أولمو

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن تفكير برشلونة لحسم مسألة تسجيل لاعبه داني أولمو، المسجل مؤقتا حتى نهاية ديسمبر.

أندرياس كريستنسن النادي : برشلونة برشلونة

ويكمن المفتاح في عودة المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، الذي خرج من القائمة مؤقتا لتسجيل أولمو.

وبحسب الصحفي فيران كورياس، فإن برشلونة يخطط لبيع كريستنسن في سوق انتقالات يناير، والتحرك في هذا الاتجاه بمجرد اكتمال تعافيه من الإصابة.

ويبدو كريستنسن بعيدا عن خطط المدرب الحالي هانزي فليك، الذي يعتمد على باو كوبارسي وإنيجو مارتينيز بصفة أساسية، يليهما إريك جارسيا، بينما يستعد رونالد أراوخو للعودة من الإصابة أيضا.

وكان برشلونة قد نجح في تسجيل صفقته الصيفية داني أولمو من أجل المشاركة مع الفريق في المباريات، بعد أن أقنع رابطة الدوري الإسباني بتسجيل أولمو بدلا من أندرياس كريستنسن المصاب.

وتسمح لوائح الدوري بتسجيل لاعب بدلا من الآخر في حالة إصابته لمدة 4 أشهر أو أكثر.

وقدم برشلونة تقريرا طبيا يفيد بغياب كريستنسن عن الفريق لمدة 4 أشهر على الرغم من خروج الأخبار بعد إصابته مباشرة والتي أفادت بغيابه لمدة شهرين فقط.

تسجيل أولمو حتى الآن في حكم المؤقت حتى شهر ديسمبر المقبل لحين عودة كريستنسن من الإصابة وسيتحتم على الإدارة محاولة تسجيله من جديد في شهر يناير.

وانضم أولمو لبرشلونة في الصيف الماضي قادما من لايبزج الألماني.

ولم يتمكن اللاعب الإسباني من المشاركة في أول مباراتين من الدوري الإسباني أمام فالنسيا وأتلتيك بلباو، وذلك لفشل النادي في تسجيله بسبب تجاوز سقف الرواتب المسموح بها للفريق.

وانضم كريستينسن مجانًا إلى برشلونة بعد نهاية عقده مع ناديه السابق تشيلسي في صيف 2022.

ويمتد عقد المدافع الدنماركي مع الفريق الكتالوني حتى صيف 2026.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد كريستنسن مع برشلونة نصف مليار يورو.

ويعد كريستينسن خامس لاعب دنماركي عموما في تاريخ برشلونة بعد آلان سيمونسين ومايكل لاودروب وروني إكيلوند ومارتن برايثوايت.

كريستينسن (28 عامًا) انضم إلى تشيلسي في عمر مبكر عام 2012، ولعب معارًا إلى بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بين 2015 و2017.

قلب الدفاع الدنماركي خاض مع تشيلسي 160 مباراة وفاز معه بدوري أبطال أوروبا 2021، والدوري الأوروبي 2019، وكأس السوبر الأوروبي 2021، وكأس العالم للأندية 2021، لكنه لم يحصد معه أي لقب محلي.

مسألة الألقاب المحلية انتهت مع برشلونة، حيث حقق كريستنسن لقب الدوري لأول مرة في مسيرته في موسم 2022-2023، كما فاز معه بكأس السوبر الإسباني لنفس الموسم.

ولعب كريستنسن مع برشلونة 75 مباراة حتى الآن، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3.

ويمتلك كريستنسن 74 مباراة دولية مع منتخب الدنمارك وشارك معه في كأس العالم 2018 و2022، كما كان عنصرًا أساسيًا في وصوله لنصف نهائي يورو 2020 وسجّل هدفًا جميلًا أمام روسيا في الدور الأول، وشارك في يورو 2024 أيضا.