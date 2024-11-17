"كلام لا معنى له".. كوندي يهاجم صحيفة إسبانية

الأحد، 17 نوفمبر 2024 - 02:42

كتب : FilGoal

جول كوندي - برشلونة

وجه جول كوندي مدافع برشلونة انتقادا علنيا لصحيفة ماركا الإسبانية عقب نشرها لتصريحاته بعنوان اعتبره مضللا.

وكان عنوان ماركا كالتالي: "سأكون كاذبا إن قلت إني أحب كرة القدم كما كنت في الماضي: كانت مسيرتي المهنية، والآن أصبحت وظيفتي".

وعلق كوندي على ذلك عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي قائلا: "هذا العنوان الذي نشرتوه لا معنى له ولا يعكس ما قلته".

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وأضاف "من المهم عند نقل تصريحات من لغة أخرى أن تفعلوا ذلك بأمانة على الأقل، وبالطبع ألا تخرجوا ما يقال من سياقه".

واختتم "في المرة القادمة التي تشعروا فيها بالرغبة في فعل ذلك، تأكدوا على الأقل من صحة ما تنشروه".

موقف شهير من أحداث فلسطين

رد جول كوندي مدافع برشلونة ومنتخب فرنسا على احتمالية الانتقام منه بسبب دعمه لفلسطين ضد ما تتعرض له حاليا من عدوان من قبل قوات الاحتلال.

وتحدث كوندي لقناة "كنال بلوس" الفرنسية قائلا: "لقد أطلقت ببساطة اسما على ما يحدث في وسائل الإعلام ووصفته بعدم الأمانة".

واستفاض "وسائل الإعلام في الكثير من الأحيان تحب القيام بأشياء لجذب الانتباه عن طريق اقتطاع جزءا مما تقوله لتوجيه الرأي العام، وأنا أكره ذلك".

وواصل لاعب منتخب فرنسا "عندما أكتب شيئا أحب أن يتم نقله بشكل صحيح، هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يقرأون حتى المقالات بل يقرأون العنوان".

وأردف "لذا ما يحدث هو مضر وتضليل، عندما يتعلق الأمر بكرة القدم فذلك يزعجني ولكن بدرجة أقل لأنه في النهاية ليس موضوعا مهما للغاية".

وشدد كوندي "بينما الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فهناك أرواح على المحك وهذه أمور خطيرة، وعندما أعبر عن رأيي أحب أن يكون ذلك واضحا".

وبسؤاله هل تتم محاولة الانتقام منه بسبب مواقفه أجاب "حتى الآن لا، لكن هناك نقد وليس انتقاما".

وأكمل "في النهاية عندما تعرب عن رأيك فهناك أشخاص يتفقون معك وأشخاص يختلفون معك، لكن الشيء المهم لي أن أكون واضحا فيما أقول وأن أتفق مع ما أقوله، وطالما حدث ذلك فليس لدي مشكلة مع ما يمكن تسميته بردود الفعل العنيفة والانتقامية".

وأتم كوندي "طالما أعبر عن رأيي فلا يهمني الردود".

وانضم كوندي إلى صفوف برشلونة في صيف 2022 قادما من إشبيلية.

ويمتد عقد كوندي مع برشلونة حتى صيف 2027، ويتضمن شرطا جزائيا قيمته مليار يورو.

جول كوندي برشلونة الدوري الإسباني
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