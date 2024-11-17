آس: الكشف عن خطة فليك لنهاية عام 2024

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن خطط الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة لفترة عطلة نهاية عام 2024 والعودة منها.

وبحسب الصحفي خافي ميجيل فإن فليك قرر أن يبدأ برشلونة إجازته بمجرد انتهاء المباراة ضد أتلتيكو مدريد.

وستقام هذه المباراة في أحد يومي 21 أو 22 ديسمبر في ملعب مونتجويك، الملعب الحالي لبرشلونة أثناء الأعمال في ملعب كامب نو.

وستستمر عطلة الفريق حتى يوم 30 ديسمبر، حيث سيعود اللاعبون للتدرب صباحا ومساء، على أن يقتصر التدريب على حصة صباحية يوم 31 ديسمبر.

وسيحصل لاعبو برشلونة على عطلة يوم 1 يناير، ثم يتم استئناف التدريبات من جديد استعدادا لمباراة كأس ملك إسبانيا، المتوقع خوضها في أحد يومي 3 أو 4 يناير.

وأخيرا يسافر الفريق يوم 6 يناير إلى جدة في المملكة العربية السعودية لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة ضد أتلتيك بلباو في أحد يومي 8 أو 9 يناير، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة من 13 مباراة، بواقع 11 انتصارا وخسارتين.

وأعلن برشلونة مؤخرا عن تعرض لاعبه أنسو فاتي لإصابة عضلية في الفخذ.

وتعرض فاتي للإصابة في مران الأربعاء الماضي، ومن المتوقع أن يغيب نحو أربعة أسابيع عن الفريق.

لإصابة هي الثانية للاعب خلال الموسم الحالي بعد أن غاب عن فترة الإعداد بالكامل بسبب الإصابة.

وشارك فاتي في 7 مباريات فقط منذ بداية الموسم كان جميعها كبديل ولم يتمكن من صنع أو تسجيل أي هدف.

وكانت صحيفة موندو ديبروتيفو قد أشارت إلى رغبة ريال سوسيداد في التعاقد مع فاتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية في وقت سابق عن إمكانية رحيل أنسو فاتي عن صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

اللاعب الإسباني يرى أنه لا يحصل على فرصة كافية للمشاركة مع الفريق.

ويرى وكيل اللاعب إن على فاتي إحياء مسيرته من جديد وهو ما حاول فعله بالخروج على سبيل الإعارة إلى برايتون خلال الموسم الماضي ولكنه أيضا لم تكن ناجحة بسبب تعرضه للعديد من الإصابات، مع إصابته التي تعرض لها وأبعدته عن فترة الإعداد مع برشلونة.

ومنذ صعوده للفريق الأول ببرشلونة شارك فاتي صاحب الـ 22 عاما في 119 مباراة بقميص الفريق وخلالها سجل 37 هدفا وصنع 14.