ماركا: حسم موقف ريال مدريد من عودة راموس

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن موقف ريال مدريد من عودة قائده التاريخي سيرخيو راموس إلى صفوف الفريق.

وذكرت الصحيفة إن راموس يريد العودة ويشعر أن وقته في ريال مدريد لم ينته بعد.

لكن على الجانب الآخر في إدارة ريال مدريد الأمر ليس خيارا مطروحا من الأصل.

وكشفت الصحيفة أن راموس اتصل بإدارة ريال مدريد عدة مرات لعرض خدماته على النادي، ولكن الإدارة قالت "لا" بصورة قاطعة.

وانتشرت شائعات حول إمكانية عودة المدافع المخضرم لصفوف الملكي بعد إصابة إيدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي.

وذكر تقرر سابق أن علاقة راموس غير الجيدة بفلورنتينو بيريز وإدارة ريال مدريد جعلت عودته للفريق مستحيلة في هذا التوقيت.

راموس لا يلعب في صفوف أي فريق منذ نهاية عقده مع إشبيلية الصيف الماضي.

ويعتبر راموس أحد القادة التاريخيين لريال مدريد، حيث حمل شارة قيادته منذ رحيل إيكر كاسياس في 2015، وحتى مغادرته في 2021.

ورفع راموس لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي بين أعوام 2016 و2018.

وانضم راموس لإشبيلية في بداية الموسم الماضي قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ 38 عاما لعب خلال الموسم بقميص إشبيلية في 37 مباراة وخلالها سجل 7 أهداف وصنع هدف.

قبل ذلك خاض راموس موسمين مع باريس سان جيرمان بين 2021 و2023.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني تفاصيل إصابة مدافعه إيدير ميليتاو والتي تعرض لها أمام أوساسونا في الدوري الإسباني.

وانتصر ريال مدريد على أوساسونا بنتيجة 4-0 في الجولة 13 من الدوري الإسباني، لكن فقد 3 من لاعبيه بسبب الإصابات.

وجاء بيان ريال مدريد

"بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إيدير ميليتاو من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد.

تم تشخيص إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي مع إصابة كلا الغضروف المفصلي في ساقه اليمنى.

سيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة".

وكان ميليتاو قد غاب عن أغلب مباريات الموسم الماضي بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى.

وبذلك انتهى موسم المدافع البرازيلي وتبقى فقط أنطونيو رودريجر في قلب دفاع الميرينجي.

وأشرك كارلو أنشيلوتي راؤول أسينسيو بدلا من ميليتاو مفضلا إياه على خيسوس فاييخو.

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عاد ريال مدريد لسكة الانتصارات بالفوز على أوساسونا بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 13 من الدوري الإسباني.

سجل رباعية ريال مدريد كل من جود بيلينجهام وفينييسيوس جونيور الذي أحرز ثلاثة أهداف.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 27 في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة برصيد 33 نقطة، بينما توقف أوساسونا عند النقطة 21 في المركز الخامس.