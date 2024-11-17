دي يونج: هذا ما أحتاج إليه.. ولن أشارك في المباراة المقبلة ولكن

أبدى فرينكي دي يونج لاعب منتخب هولندا وبرشلونة سعادته بفوز بلاده على المجر في دوري الأمم الأوروبية.

وقال دي يونج في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "لقد مر وقت طويل وأنا سعيد بالعودة".

وأضاف "أحتاج إلى خوض المباريات لاستعادة الإيقاع وبعد ذلك سأعود إلى مستواي الجيد".

وأوضح "لا زلت أعاني من لحظات صعبة بسبب الإصابة أثناء اللعب".

وواصل "أحتاج إلى استعادة ثقتي في القيام بأشياء معينة على أرض الملعب".

وأكمل "لا أقول إنها مخاطرة، لكن شعوري ليس كما كان سابقا. كنت أعلم أن الأمر سيكون على هذا النحو".

وتابع "لا يجب أن يشعر الناس بالقلق، فالأمور ستتحسن من الآن فصاعدا".

واختتم " لن أشارك بصفة أساسية في المباراة المقبلة، ولكني سأبقى مع المنتخب".

وفاز منتخب هولندا على المجر برباعية دون رد.

وتوقفت المباراة لعدة دقائق في الشوط الأول بسبب إصابة خطيرة على مقاعد بدلاء منتخب المجر لم يتم الكشف عن هوية صاحبها.

وبعد عدة دقائق نجح فريق الإسعاف في إنقاذ المصاب ونقله سريعا إلى المستشفى، وتشير التقارير دون تأكد إن إصابته كانت نوبة قلبية أو نوبة تشنجات.

رباعية هولندا سجلها كل من فوت فيجورست وكودي جاكبو ودينزيل دومفريز و تيون كووبميينيرز.

ورفع منتخب هولندا رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثاني خلف ألمانيا المتصدر.

وتوقف رصيد منتخب المجر عند النقطة 5 في المركز الثالث.