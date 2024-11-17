عمر حكيم: لذلك لم أتجه إلى الفن.. وهذا مثلي الأعلي في كرة القدم

كشف عمر حكيم لاعب ديبورتيفو إلدنس الإسباني ونجل المطرب حكيم عن سبب اختياره للكرة وعدم تفكيره في دخول مجال الفن.

وقال حكيم في تصريحاته لقناة دي إم سي: "أحب لعب الكرة منذ الصغر ولم يكن هناك ضغط من والدي الذي تركني أفعل ما أحبه".

وأضاف "والدي يدعمني كثيرا فيما أريد أن أفعله وجاء لرؤيتي في إسبانيا".

وتابع "لم تكن لدي أي طموحات فنية منذ البداية، بل كنت أحب الكرة وأكملت معها".

وعن خطوته المقبلة قال: "أنا الآن ألعب في فريق الرديف لنادٍ بالدرجة الثانية في إسبانيا، أريد أخذ الأمور خطوة تلو الأخرى لإثبات نفسي والانضمام إلى الفريق الأول".

وأكمل "أما طموحاتي الأبعد فأنا أشجع برشلونة وأتمنى اللعب له، كما أحب إيه سي ميلان".

وكشف "لم يحدث أي تواصل مع منتخب مصر، ولكن أتمنى الانضمام إليه بالطبع".

وواصل "محمد صلاح وعمر مرموش يشرفوننا في الوقت الحالي. مسيرة صلاح مثل أعلى لأي شاب بسفره في سن صغير واجتهاده حتى أكرمه الله".

وعن مثله الأعلى عالميا ومحليا قال: "منذ الصغر كان رونالدينيو لأني أشجع برشلونة، ومحليا محمد صلاح وأحمد حسن".