أحمد سامي: هذه كانت مشاكل ربيعة.. و"اللاعب الذي لم يفهم سيحفظ"

أبدى أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة سعادته باستدعاء مدافع الفريق محمد ربيعة وظهوره مع منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا.

وقال سامي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "مسألة أن بعض اللاعبين يلعبون مع المنتخب أيا كان مستواهم كانت سيئة. الآن الباب مفتوح في المنتخب للجميع".

وأضاف "محمد ربيعة لم يكن يلعب كثيرا في فيوتشر، وكنت بحاجة لقلب دفاع أعسر القدم، لأن الفرق التي تبني اللعب من الخلف تحتاج لتواجد كل لاعب في وضعيته المفضلة".

وتابع "عقدنا صفقة تبادلية وحصلنا عليه، وكانت لديه مشكلة في التمركز ومناطق تسلم الكرة وتم تدارك هذه الأمور بالعمل".

وأوضح "المدرب يجب أن يضع استراتيجية اللعب الخاصة به ثم يقسم الملعب إلى مربعات ويوضح لكل لاعب أين يجب أن يتسلم أو يسلم أو يتمركز".

وواصل "هذه الطريقة تسهل الأمور على المدرب واللاعبين، فاللاعب الذكي سيعرف ماذا يفعل، واللاعب الذي لم يفهم سيحفظ".

وأصبح محمد ربيعة مدافع سموحة اللاعب رقم 11 الذي يخوض مباراته الدولية الأولى تحت قيادة حسام حسن، وذلك في مواجهة كاب فيردي في الجولة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

في شهر مارس الماضي دفع العميد بكل من محمد الشامي لاعب المصري ومحمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا لأول مرة بقميص المنتخب ضد نيوزيلاندا.

ثم دفع بأحمد نبيل "كوكا" لاعب الأهلي ومصطفى شلبي لاعب الزمالك لأول مرة ضد كرواتيا بالشهر ذاته.

أمام بوركينا فاسو في شهر يونيو بتصفيات كأس العالم شارك أحمد أمين "قفة" لاعب إنبي لأول مرة مع منتخب مصر.

ثم شارك ناصر ماهر لاعب الزمالك لأول مرة في مواجهة غينيا بيساو بتصفيات كأس العالم 2026.

ولم تشهد مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا أي ظهور دولي أول جديد ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وخلال مواجهتي موريتانيا الشهر الماضي شارك محمود صابر لاعب سموحة وخالد صبحي وأحمد عيد لاعبا المصري ومحمد شحاتة لاعب الزمالك لأول مرة، ليصل العدد إلى 10 ويكمله ربيعة أمام كاب فيردي ويصبح الـ 11.

وربما يرتفع العدد ليصبح 12 إذا شارك محمود عبد الحفيظ "زلاكة" لاعب سيراميكا كليوباترا في مباراة بوتسوانا المقبلة.

وتعادل منتخب مصر إيجابيا يوم الجمعة بهدف لمثله مع كاب فيردي في ملعب برايا في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

افتتح طاهر محمد طاهر أهداف المباراة في الدقيقة 35.

وأدرك ريان مينديز التعادل لكاب فيردي في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

وأصبح ذلك الهدف هو أول مرة تهتز فيها شباك منتخب مصر في التصفيات.

بتلك النتائج يتصدر منتخب مصر المجموعة بـ13 نقطة وكان قد ضمن تأهله لأمم إفريقيا 2025 متصدرا.

يليه منتخب بوتسوانا بسبع نقاط ثم كاب فيردي بأربع نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن موريتانيا.

وبذلك تأكد إقصاء منتخب كاب فيردي من التأهل للبطولة وذلك بسبب خسارته لمباراتيه ضد بوتسوانا.

أما منتخب موريتانيا فقد قدم الفراعنة هدية له بإيقاف كاب فيردي ومباراتهما في الجولة الأخيرة ستكون تحصيل حاصل للأخير.

لكن يحتاج منتخب موريتانيا للفوز على كاب فيردي مع انتصار مصر على بوتسوانا في القاهرة ليتأهل المرابطون لأمم إفريقيا.

وسيغيب منتخب كاب فيردي عن البطولة بعدما لازمته عقدة التأهل الثالث على التوالي، إذ أنه شارك في نسختي 2013 و2015 وفشل في التواجد في 2019 و2017.

وبعدها عاد للمشاركة في نسختي 2021 و2023 وفشل في التأهل لـ2025.

من هو محمد ربيعة؟

الاسم الحقيقي ليس ربيعة ولا تربطه أي صلة قرابة بقائد الأهلي ومدافع منتخب مصر.

انضم في صفقة تبادلية بين مودرن سبورت وسموحة مقابل أحمد مصطفى.

محمد أحمد هو الاسم الحقيقي لـ "ربيعة" الذي يشغل مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع.

بدأ رحلته من ناشئين بنها ثم انضم لصفوف فريق كوكاكولا وأعير إلى وادي دجلة عاد مجددا لكوكاكولا والذي تحول إلى فيوتشر عقب الصعود للدوري الممتاز، وفي الموسم الجاري يمثل سموحة بعد الانتقال في صفقة تبادلية.

وفي ظل تألق رامي ربيعة مع الأهلي ومنتخب مصر أُطلق اسم ربيعة عليه لتمر الأيام، ولعب ضده بل ويعوض غيابه في قائمة منتخب مصر الآن.

وسبق أن كشف محمد عبد الله مدرب شباب الزمالك كيف بدأت مسيرة محمد لـ FilGoal.com: "أثناء متابعتي لفريق بنها بحكم أنها بلدي، لفت نظري الظهير الأيسر محمد ربيعة، وكنت وقتها أعمل مع مختار مختار في الإنتاج الحربي فرشحته وأقتنع به ولكن بنها بالغ في الطلبات المادية ولم تتم الصفقة".

وأضاف "انتقل اللاعب إلى ميجا سبورت ولكن لم يشارك كثيرا بسبب التجنيد، وعندما توليت تدريب كوكاكولا طلبت التعاقد مع ربيعة".

وأوضح "أخبرني مجدي إسماعيل رئيس النادي آنذاك بإن هذا اللاعب على مسؤوليتي فرددت عليه إن النادي سيحقق ربحا من قيمة بيعه مستقبلا".

وأكمل "بالفعل تعاقدنا معه مقابل 25 ألف جنيه وحققنا الصعود مع الفريق للدوري الممتاز وتألق حاليا وكان مرشحا للانضمام لصفوف المنتخب".

وأتم "يتميز محمد بالقوة البدنية حيث بدأ كظهير أيسر ثم مدافع، وهو ما يمنحك فرصة أكبر داخل الملعب، كما إنه قوى جسمانيا في الالتحامات والضربات الرأسية".

وكان من المقرر إقامة حفل زفاف محمد ربيعة يوم الجمعة الموافق 15 من شهر نوفمبر.

وقال ربيعة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com أنه قد قرر تأجيل حفل الزفاف بسبب تحقيق حلمه بالانضمام للمنتخب.

واختار ربيعة في البداية موعد حفل زفافه في التوقف الدولي قبل أن يشهد حدثا سعيدا آخر بالانضمام لقائمة الفراعنة.