نائب رئيس المصري: تمييز الأندية الجماهيرية جائز دستوريا.. وهذا ما نريده من أبو ريدة

كشف الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري عن توقعاته ومطالبه من مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة.

وقال أبو قمر في تصريحاته لقناة صدى البلد: "أعتقد أن هاني أبو ريدة سيقدم نسخة مختلفة عن المرات السابقة لقيادته للكرة المصرية، واستمراره في تمثيل البلاد بالخارج في الاتحاد الدولي دليل على قدراته".

وأضاف "ما تحتاجه الكرة المصرية ألا تأخذ الأمور وقتا طويلا. الانتخابات أحيانا تؤثر على عملية الإصلاح وتؤخرها، ولكن الآن المجلس الجديد لديه فرصة للإصلاح السريع".

وأكمل "مستوى التحكيم بحاجة للارتقاء، والحكام بحاجة للحماية من التأثر بعوامل أخرى تغير النتائج".

وتابع "الأهم بالنسبة لنا هو التسويق على مستوى الأندية الجماهيرية. الأندية الخاصة ليست لها جماهير ولا يهمها هذا الأمر، ولكن لولا وجود المحبين المستعدين للإنفاق مثل كامل أبو علي ما كنا لنتمكن من الثبات على هذا الحجم، لدينا الإسماعيلي يعاني، والاتحاد السكندري لديه رئيسه محمد مصيلحي".

وأوضح "يجب أن يكون هناك "تمييز إيجابي لصالح الأندية الجماهيرية" في الفترة المقبلة سواء في الحقوق التسويقية أو في عقود البث، وهذا موجود دستوريا ونحن لا نجور على حق أحد. الهدف منه أن يكون مرحلة انتقالية حتى تتمكن الأندية الجماهيرية من المنافسة وتغطية إنفاقها".

وواصل "اتحاد الكرة لم يحضر اجتماعات البرلمان لمناقشة الاستثمار الرياضي، ونريد من أبو ريدة أن يمنح هذا الأمر أولوية. نريد أجندة تشريعية كاملة تضمن وضعا أفضل للأندية الجماهيرية في الكرة المصرية".

واختتم "يجب وضع رقابة على سوق انتقالات اللاعبين والأسعار المبالغ فيها التي تحكم السوق الآن".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم غلق باب الترشح لانتخاباته المقبلة.

وأشار الاتحاد إلى أن قائمة هاني أبو ريدة فقط من تقدم بطلب الترشح دون أي مناققس على أي من المقاعد.

وبذلك فإن قائمة هاني أبو ريدة هي من ستقود اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات مقبلة بالتزكية في حال اكتمال النصب القانوني للجمعية العمومية.

وجاءت قائمة أبو ريدة بالكامل كالتالي:

هاني أبو ريدة – رئيس الاتحاد

خالد الدرندلي – نائب الرئيس

أحمد حلمي الشريف – عضو مجلس إدارة

حمادة الشربيني – عضو مجلس إدارة

مصطفى أبو زهرة – عضو مجلس إدارة

طارق أبو العنين – عضو مجلس إدارة

وليد عبد الجواد – عضو مجلس إدارة

محمد أبو حسين – عضو مجلس إدارة

إيناس مظهر – عضو مجلس إدارة

بينما جاءت قائمة الأسماء الاحتياطية كالآتي:

جيمس حنا

هيام بركة

أشرف موسى

وتقام انتخابات اتحاد كرة القدم يوم 10 ديسمبر المقبل، ومن المنتظر أن يخوضها هاني أبو ريدة على منصب الرئيس.

وعلم FilGoal.com كيف يفكر هاني أبو ريدة في حالة فوزه في الانتخابات، وما هي القرارت التي يدرسها مع قائمته في الوقت الحالي لتطبيقها إذا عاد من جديد لرئاسة الجبلاية.

وإليكم القرارات الأولية التي سيتخذها أبو ريدة في حالة فوزه في الانتخابات:

إلغاء منتخب 2010

سيكون القرار الأول الذي سيخذه مجلس إدارة هاني أبو ريدة في حالة فوزه برئاسة اتحاد الكرة هو إلغاء منتخب مصر للناشئين مواليد 2010 والذي يقوده في الوقت الحالي وائل رياض.

المدير التنفيذي

سيتخذ هاني أبو ريدة قرارا بتعيين إيهاب لهيطة في منصب المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، وهو المنصب الذي كان يشغله أيضا مع أبو ريدة في اتحاد الكرة قبل عدة سنوات.

على أن يعود وليد العطار المدير التنفيذي الحالي لمنصبه السابق كمدير لشؤون اللاعبين.

المدير الفني للاتحاد

كما يدرس أبو ريدة في حالة فوزه برئاسة اتحاد الكرة إلغاء منصب المدير الفني للاتحاد والذي يشغله حاليا علاء نبيل، مع تعيين لجنة فنية تكون مسؤولة عن كل الأمور الفنية التي تخص الاتحاد والمنتخبات المصرية بكافة مراحلها العمرية، وسيرأس هذه اللجنة أحد خبراء كرة القدم المصرية وسيكون معه عدة أعضاء للعمل في اللجنة الفنية.