ألمانيا تسحق البوسنة بسباعية.. وهولندا تهزم المجر في مباراة شهدت حالة طبية صعبة

الأحد، 17 نوفمبر 2024 - 00:00

كتب : FilGoal

منتخب ألمانيا

فاز منتخب ألمانيا على ضيفه البوسنة والهرسك بسبعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من دوري كأس الأمم الأوروبية.

وواصل منتخب ألمانيا تصدره للمجموعة الثالثة من منتخبات التصنيف الأول بدوري الأمم الأوروبية برصيد 13 نقطة بعد الفوز.

فيما توقف رصيد منتخب البوسنة عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

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أهداف ألمانيا الـ7 سجلها كل من جمال موسيالا وكاي هافرتز وليروي ساني هدفا لكل منهم، وهدفين لكل من تيم كلينيست و فلوريان فيرتز.

في مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها فاز منتخب هولندا على المجر برباعية دون رد.

وتوقفت المباراة لعدة دقائق في الشوط الأول بسبب إصابة خطيرة على مقاعد بدلاء منتخب المجر لم يتم الكشف عن هوية صاحبها.

وبعد عدة دقائق نجح فريق الإسعاف في إنقاذ المصاب ونقله سريعا إلى المستشفى، وتشير التقارير دون تأكد إن إصابته كانت نوبة قلبية أو نوبة تشنجات.

رباعية هولندا سجلها كل من فوت فيجورست وكودي جاكبو ودينزيل دومفريز و تيون كووبميينيرز.

ورفع منتخب هولندا رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثاني خلف ألمانيا المتصدر.

وتوقف رصيد منتخب المجر عند النقطة 5 في المركز الثالث.

ألمانيا هولندا دوري الأمم الأوروبية
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