محامي فتوح: هذا موقف الاستئناف وحقيقة "الرأفة".. ولا مكان للأهلي والزمالك في هذه الأمور

أبدى أشرف عبد العزيز محامي أحمد فتوح لاعب الزمالك انزعاجه من الحديث عن تشجيعه للأهلي، كما كشف عن موقف استئناف اللاعب ضد الحكم.

وقال عبد العزيز في تصريحاته لقناة صدى البلد: "لماذا يقول الناس "المحامي الأهلاوي"؟ لا يوجد شيء كهذا. فتوح صديق ابني وهو بمثابة ابني، ولا مكان للأهلي أو الزمالك في مثل هذه الأمور".

وأضاف "إذا ذهبت لطبيب هل ستسأله أنت أهلاوي أم زملكاوي؟ يجب أن نستفيق من هذا التعصب".

وأوضح "الحكم صدر مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، أي أنه لو ارتكب جريمة أخرى خلال هذه الفترة سيتم تنفيذ عقوبة الحبس".

وتابع "لم أقرأ حيثيات الحكم حتى الآن. فتوح يحق له الاستئناف خلال 40 يوما من تاريخ إصدار الحكم ولكننا سننظر في هذا الأمر بعد النظر في الحيثيات أولا".

وعن القول بإن "المحكمة عاملت فتوح بالرأفة" قال: "هذا على أساس أنه شاب ولديه مستقبل وفي هذه الحالات يمكن للمحكمة أن تأخذ بالرأفة. فتوح ليس له سوابق وأتم التصالح مع أسرة الشهيد".

وواصل "فتوح كان يعاني في الفترة الماضية. الأزمة بدأت في 11 أغسطس واستمرت حتى اليوم، وحضرت معه أول جلسة دون قراءة ملف القضية حتى، وحضرت معه جلسة 16 سبتمبر".

ماذا حدث؟

قضت محكمة جنايات مطروح مساء اليوم السبت بحبس أحمد فتوح لاعب الزمالك لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات بتهمة القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير مواد مخدرة.

كما قررت المحكمة تغريم اللاعب 20 ألف جنيه وإلغاء رخصة قيادته.

إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات يعني أن في حالة ارتكاب فتوح لقضية مشابهة خلال تلك الفترة فيتم تنفيذ الحكم الموقف تنفيذه.

وغاب فتوح لمدة طويلة عن صفوف الزمالك بعد حادث وقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث صدم اللاعب أمين شرطة بسيارته.

وأسفر الحادث عن وفاة أمين الشرطة.

وقررت أسرة الضحية التصالح مع فتوح خلال الجلسة الماضية من المحاكمة ليتم الإفراج عن اللاعب.

وعاد فتوح للمشاركة مع الزمالك وظهر في أول مباراتين بالدوري المصري.

وسيحق للاعب السفر مع الفريق خلال الفترة المقبلة لمباريات خارج مصر بشكل طبيعي.

وغادر فتوح قاعة المحكمة متجها إلى منزله بشكل طبيعي بعد إنهاء إجراءات إخلاء سبيله بشكل نهائي.