الرياضية توضح حقيقة انتقال تاليسكا لـ فنربخشة

السبت، 16 نوفمبر 2024 - 23:23

كتب : FilGoal

تاليسكا - النصر

كشف نادي النصر السعودي حقيقة اقتراب أندرسون تاليسكا من الانتقال لصفوف فنربخشة التركي.

وارتبط اسم المهاجم البرازيلي بالانتقال لفنربخشة التركي في يناير المقبل.

وصرّح مصدر من النصر لصحيفة "الرياضية" السعودية: " وجود مساعد فيرناندو هييرو (المدير الرياضي) كان لحضور اجتماع تحضيري لمنظمة غرفة الانتقالات الدولية في إسطنبول)

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وأضاف "تاليسكا مستمر مع النصر خلال الموسم الجاري".

وخاض تاليسكا 102 مباراة بقميص العالمي سجل خلالها 76 هدفا وصنع 10 في جميع المسابقات.

وانضم البرازيلي قادما من جوانزو إيفرجراند الصيني في 2021 ويمتد تعاقده حتى 2026.

يذكر أن النصر استعاد خدمات البرازيلي بعد تعافيه من الإصابة وأصبح جاهزا لخوض المباريات.

ويستعد النصر لمواجهة القادسية يوم 22 نوفمبر الجاري ضمن الجولة 11 من الدوري السعودي.

الجناح البرازيلي لعب في الموسم الحالي 17 مباراة مع النصر وسجل 8 أهداف.

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