كما فعل الرجال.. برشلونة يسحق ريال مدريد في كلاسيكو السيدات

السبت، 16 نوفمبر 2024 - 23:00

كتب : FilGoal

برشلونة × ريال مدريد - سيدات

سحق فريق برشلونة للسيدات مضيفه ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وأقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الإسباني للكرة النسائية.

وهذه نفس نتيجة الكلاسيكو الذي أقيم يوم 26 أكتوبر الماضي في دوري الرجال، وعلى ملعب ريال مدريد أيضا سانتياجو بيرنابيو.

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الهزيمة كانت الأولى للفريق الأبيض خلال هذا الموسم، حيث حصد قبلها 22 نقطة من 8 مباريات، بواقع 7 انتصارات وتعادل، وله مباراة مؤجلة.

أما برشلونة حامل اللقب فيواصل احتلال الصدارة بالعلامة الكاملة 30 نقطة من 10 مباريات.

ريال مدريد في المركز الثاني حاليا برصيد 22 نقطة من 9 مباريات، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الثالث الذي لعب 9 مباريات حتى الآن، وسيلعب غدا الأحد ضد إشبيلية في الجولة العاشرة.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: كاتالينا كول

خط الدفاع: أونا باتل - إيرين باريديس - مابي ليون - إيسمي بروجتس

خط الوسط: أيتانا بونماتي - باتريسيا جيارو - أليكسيا بوتياس

خط الهجوم: كارولين هانسن - إيوا باخور - كلاوديا بينا

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: ميسا

خط الدفاع: أويهان هيرنانديز - ماريا مينديز - مايل لاكرار - أولجا كارمونا

خط الوسط: تيريسا أبيليرا - ميلاني لوبولز - فيليبا أنخيلدال

خط الهجوم: ناومي فيلير - كارولين واير - ألبا ريدوندو

البداية أتت سريعة بهدف باتريسيا جيارو في الدقيقة الرابعة، بعد ركنية هيأتها لها أليكسيا بوتياس بالرأس.

وفي الدقيقة 22 سجلت جيارو الهدف الثاني مرة أخرى، بعد تشتيت سيئ من دفاع ريال مدريد وصل إليها على حدود المنطقة لتسدد كرة أرضية على يمين الحارسة ميسا.

وأضافت كلاوديا بينا الهدف الثالث بعد تمريرة من الدنماركية كارولين هانسن.

وفي الدقيقة 56 أجرى ريال مدريد 3 تبديلات في صفوفه بنزول ليندا كايسيدو وسيني برون وساندي توليتي بدلا من تيريسا أبيليرا وألبا ريدوندو وفيليبا أنخيلدال.

على الجانب الآخر في الدقيقة 61 أتت كيرا والش بدلا من كلاوديا بينا في صفوف برشلونة.

واستمرت تبديلات النادي الملكي في الدقيقة 70 بدخول إيفا نافارو وشيلا جارسيا بدلا من أويهان هيرنانديز وناومي فيلير.

أما في صفوف برشلونة، أتى الثنائي كيكا نازاريث وفيكي لوبيز بدلا من كارولين هانسن وإيوا باخور في الدقيقة 76.

وأخيرا في الدقيقة 86، سجلت أليكسيا بوتياس الهدف الرابع لتختتم الكلاسيكو النسائي.

الكلاسيكو برشلونة ريال مدريد كلاسيكو السيدات
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