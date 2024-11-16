فلاهوفيتش: اللعب مع صربيا أسهل من يوفنتوس

أشار دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس إلى أن اللعب بقميص منتخب صربيا أسهل من السيدة العجوز.

وتولى تياجو موتا تدريب يوفنتوس بدءا من الموسم الجاري.

وقال هداف يوفنتوس لشبكة RSI السويسرية: "الأمر يصبح أسهل بالنسبة لي عند اللعب بجوار مهاجم آخر، لأن ألكسندر ميتروفيتش يستطيع الوقف على الكرة ويتفوق في الكرات الهوائية، وبذلك أستطيع إظهار قدراتي وجودتي الخاصة بشكل أكبر".

وأضاف "المدرب كذلك لا يطلب مني أدوارا دفاعيا في الهجوم وهو ما يسهل مهمتي أيضا".

وأكمل "مع قدراتي البدنية، لا يمكنني الركض كثيرا وعندما لا أكون لائقا فأن قدرتي على الإنهاء تتأثر".

وسجل فلاهوفيتش 9 أهداف في 16 مباراة بقميص يوفنتوس هذا الموسم.

وشارك الصربي في التعادل 1-1 مع سويسرا في دوري الأمم الأوروبية حيث صنع هدفا سجله زميله أليكسا تريزيتش.

ويحتل منتخب صربيا المركز الثالث في المجموعة الرابعة للتصنيف الأول من البطولة برصيد 5 نقاط.

ويستعد منتخب صربيا لاستضافة الدنمارك في الجولة الأخيرة والفوز يعني الوصول لربع النهائي، فيما تعني الخسارة أو التعادل خوض ملحق الهبوط.

video:1