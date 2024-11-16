إصابة حارسة بايرن للسيدات بورم خبيث

السبت، 16 نوفمبر 2024 - 22:57

كتب : FilGoal

ماريا لويزا جروهس حارسة مرمى بايرن ميونيخ للسيدات

أعلنت ماريا لويزا جروهس حارسة مرمى فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم للسيدات إصابته بورم خبيث.

وكشف نادي بايرن أن حارسة الفريق التي تبلغ من العمر 23 عاما لن تكون متاحة للمشاركة مع فريق السيدات في الفترة المقبلة.

وقالت الحارسة في تصريحات نقلتها شبكة ذا أثليتك: "المرض هو تحد لم أتوقع مواجهته، لكن بمساعدة الجميع هنا أنا متأكد من أنني سأتغلب عليه وأتعافى تماما".

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وأضاف "أنا في أيد أمينة مع الأطباء هنا في ميونيخ ويمكنني الاعتماد تماما على دعم فريقي والنادي لي".

وانضمت ماريا لويزا لصفوف بايرن ميونيخ قادمة من بوخوم في عام 2019 وشاركت في 81 مباراة مع الفريق الأول، منها 13 في الموسم الجاري.

وجددت الحارسة تعاقدها مع بايرن ميونيخ لمدة موسم لينتهي بنهاية الموسم المقبل.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني ماريا لويزا جروهس
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